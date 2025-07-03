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 | Bengül Arıca

Saliha Gizem cinayeti davasında yeni gelişme! Boşanma aşamasında eşini vahşice katletmişti!

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşanan vahşette Saliha Gizem, boşanma aşamasındaki eşi tarafından boğularak öldürülmüş cesedi ise hafriyat alanına gömülmüştü. Korkunç olayla ilgili süren davada cani eş hakkında karar verildi. Fırat Yıldızhan ile olay sırasında yanında bulunan kardeşi Yağız Yıldızhan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İşte korkunç olayın detayları...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 11:54

Kan donduran olay Çanakkale'nin Biga ilçesinde geçen yıl 16 Şubat'ta yaşandı. 32 yaşındaki Fırat Yıldızhan aşamasındaki eşi Saliha Gizem'in Lapseki'deki evinin önüne gelerek konuşmak istedi. Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem'i evinin önünden otomobille alarak Lapseki'den Biga istikametine doğru yola çıktı. Bu sırada ikili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem'i iple boğarak öldürüp, cesedini Biga'nın Çavuşköy Mahallesi mevkiinde bir hafriyat alanına gömdü.

Saliha Gizem cinayeti davasında yeni gelişme! Boşanma aşamasında eşini vahşice katletmişti!

CESEDİ HAFRİYAT ALANINA GÖMDÜLER

Korkunç olay sonrası yapılan detaylı çalışma sonucunda Saliha Gizem'in Lapseki'den bir araca binip, Fırat Yıldızhan ile birlikte ilçeden ayrıldığı belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından Fırat Yıldızhan ile ona yardım ettiği ileri sürülen kardeşi Yağız Yıldızhan gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden Fırat Yıldızhan, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'in cansız bedenini gömdüğü bölgeye gösterdi. Polis ekipleri sabah saat 07.00 sıralarında Çavuşköy Mahallesi'ndeki hafriyat alanında Saliha Gizem'in cansız bedenini buldu. Gözaltına alınan Fırat Yıldızhan ve kardeşi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Fırat Yıldızhan ve kardeşi Yağız Yıldızhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"AĞABEYİMİN ERKEKLİĞİYLE ALAY ETTİ"

Karar duruşması ise bugün Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuklu sanıklar Fırat Yıldızhan (30) ile kardeşi Yağız Yıldızhan (20) duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Saliha Gizem Yıldızhan'ın yakınları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak Saliha Gizem Yıldızhan'ın yakınları dinlenildi. Ardından savunma yapan tutuklu sanık Yağız Yıldızhan, "Yengem araç içerisinde ağabeyimin erkekliğiyle alay etti. Her şey bir anda gelişti. Hayatta 10 saniye sonrasında ne olacağını bilemiyoruz. Böyle bir olay olacağını bilseydim arka koltuğa geçmezdim. Böyle bir olay olmasaydı, 1 ay sonra vatani görevim için askere gidecektim. Olaydan sonra ne kaçtım ne saklandım. Olayla hiçbir ilgim alakam yoktur" dedi.

Saliha Gizem cinayeti davasında yeni gelişme! Boşanma aşamasında eşini vahşice katletmişti!


Önceki savunmalarını tekrar ettiğini ifade eden tutuklu sanık Fırat Yıldızhan ise, "Ben uzun zamandır ondan boşanmak istiyordum. Biz zaten kardeşimle Çanakkale'ye gittik. Maktulün ısrarı üzerine Lapseki'ye gittik. Bir anda her şey gelişti. Başkasıyla cinsel ilişkiye girdiğine dair konuşarak bana ağır ithamlarda bulundu. Kaçmadım saklanmadım. Keşke olmasaydı. Çok üzgünüm, pişmanım" diye konuştu.

İKİ SANIĞA DA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Sanık Avukatlarının dinlenilmesinin ardından Mahkeme heyeti, Fırat Yıldızhan (33) ile cesedi birlikte gömdüğü kardeşi Yağız Yıldızhan'a hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

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ETİKETLER
#istanbul
#boşanma
#cinayet
#Çift Cinayet
#Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis
#Yaşam
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