Şalvar gecesi havai fişekle yangına dönüştü!

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Ovaesemen Köyü'nde düzenlenen geleneksel şalvar gecesi, beklenmedik bir yangın olayıyla sona erdi. Kadınların katıldığı eğlencede atılan havai fişekler, kuru otları tutuşturarak kısa sürede büyüyen bir yangına yol açtı...

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kadınlar arasında düzenlenen şalvar gecesi sebebiyle atılan havai fişekler yangına sebep oldu.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Alevler köyde paniğe yol açtı. Alınan bilgiye göre, Ovaesemen Köyü'nde kadınların şalvar giyerek katıldığı şalvar eğlencesinde havai fişek atıldı. Ancak fişekler otları tutuşturdu. Alevler kısa sürede büyüdü.

Yangın tüm köylülerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Şalvar gecesi ise yangın sebebiyle yarıda kaldı.