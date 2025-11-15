Samsun'da bir öğretmen hayatını kaybetti!

İlkadım ilçesi Fatma Çavuş Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Turgay Erol (50) geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan Turgay Erol, hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olan öğretmen, sevenlerini derin üzüntüye boğdu. Öğretmenin cenazesi 16 Kasım pazar günü Canik ilçesindeki Hasköy Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hasköy Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.