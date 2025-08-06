Samsun'da ATV ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Canik ilçesi çevre yolu üzerindeki Ankara Bulvarı'nda korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Sabahattin Karasu (54) idaresindeki 05 ABJ 366 plakalı ATV, Sinan Azgül (30) yönetimindeki 06 DL 6289 plakalı dorse tır ile çarpıştı.

ATV'DEKİ YOLCU ÖLDÜ, SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALI

Çarpışmanın etkisiyle ATV'de yolcu olarak bulunan Türkan Karasu (51) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Sabahattin Karasu ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖLEN KİŞİNİN YAKINLARI İLE POLİS ARASINDA ARBEDE

Kaza sonrası olay yerine gelen Türkan Karasu'nun yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri ile hayatını kaybeden kişinin yakınları ile arbede yaşandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.