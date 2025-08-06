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 | Onur Kaya

Samsun'da ATV ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da tır ile ATV'nin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ATV'de yolcu olarak bulunan kadın öldü, sürücü ise ağır yaralandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 03:59
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 04:06

'un Canik ilçesi çevre yolu üzerindeki Ankara Bulvarı'nda korkunç bir meydana geldi. Sabahattin Karasu (54) idaresindeki 05 ABJ 366 plakalı , Sinan Azgül (30) yönetimindeki 06 DL 6289 plakalı dorse tır ile çarpıştı.

Samsun'da ATV ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ATV'DEKİ YOLCU ÖLDÜ, SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALI

Çarpışmanın etkisiyle ATV'de yolcu olarak bulunan Türkan Karasu (51) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Sabahattin Karasu ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'da ATV ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ÖLEN KİŞİNİN YAKINLARI İLE POLİS ARASINDA ARBEDE

Kaza sonrası olay yerine gelen Türkan Karasu'nun yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri ile hayatını kaybeden kişinin yakınları ile yaşandı.

Samsun'da ATV ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da ATV ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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ETİKETLER
#trafik kazası
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