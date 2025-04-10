Samsun'da inşaat alanında toprak kayması: Yol trafiğe kapandı!

HEYELAN NASIL OLUR?

Kayalardan, döküntü örtüsünden veya topraktan oluşmuş kütlelerin, çekimin etkisi altında yerlerinden koparak yer değiştirmesine heyelan denir. Bazı heyelanlar büyük bir hızla gerçekleştikleri halde bazı heyelanlar daha yavaş gerçekleşirler.