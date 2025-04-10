Samsun'da inşaat alanında toprak kayması: Yol trafiğe kapandı!

İstanbul
Samsun'un Atakum ilçesinde, bir inşaat sahasında çalışma esnasında su borusu patladı. Bu patlama, toprak kaymasına neden oldu. İnşaat alanındaki toprak kaymasının ana yolun hemen yanında gerçekleşmesi üzerine, bulvarın deniz tarafı yönünde trafik akışı durduruldu…
Samsun’da bir inşaat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi, yol trafiğe kapatıldı. Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı AFAD Kavşağı mevkisinde bulunan bir inşaat alanında çalışma sırasında su borusu patladı. Su borusu patlaması toprak kaymasını beraberinde getirdi.
İnşaatta meydana gelen toprak kaymasının hemen ana yol kenarında olmasından dolayı bulvarın deniz bandı trafiğe kapatıldı. Ekipler, göçük yaşanan inşaatta çalışma başlattı.