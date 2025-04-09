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 | Bengül Arıca

Samsun'da kan donduran vahşet! Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü verdi

Samsun'da kan donduran bir olay meydana geldi. 61 yaşındaki Sultan Günaydın tartıştığı kızı Tuba Bahar'ı banyoda boğarak öldürdü. Daha sonra kızının bileğini keserek olayı intihar gibi göstermeye çalışarak ihbarda bulundu. Yapılan otopsi sonucu genç öğretmenin öldürüldüğü ortaya çıkınca anne korkunç cinayeti itiraf etti. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 12:02

Samsun'da rehber öğretmeni bir genç kadın annesi tarafından vahşice katledildi. Edinilen bilgiye göre, asker olan ağabeyi 2021 yılında Hakkari'de şehit olan 34 yaşındaki Tuba Günaydın yaşadığı psikolojik sıkıntıdan dolayı aynı dönemde eşinden boşandı. Rehberlik öğretmeni olan Tuba Günaydın, şehit ve gazi yakını kadrosundan Samsun'daki Sakarya ilköğretim Okulu'nda rehber öğretmen olarak göreve başladı. Gözünden sağlık sorunları yaşayıp sağ ayağına da kısmi felç geçiren Tuba Günaydın, annesi Sultan Günaydın (61) ile yaşamaya başladı. Öğretmen Tuba Günaydın'ın annesi Sultan Günaydın önceki gece 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak kızının banyoda sol bileği kesilmiş halde hareketsiz yattığını ve son dönemlerde psikolojik sorunları olduğunu söyledi.

Samsun'da kan donduran vahşet! Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü verdi

KORKUNÇ GERÇEK OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI

Olayın olduğu eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tuba Günaydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Bileğini keserek intihar ettiği değerlendirilen Tuba Günaydın 'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Yapılan otopside genç öğretmenin boynunda boğmaya bağlı kırıklar olduğu ortaya çıkınca korkunç gerçek gün yüzüne çıktı ve anne Sultan Günaydın savcının talimatı doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da kan donduran vahşet! Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü verdi

VİCDANSIZ ANNE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polis sorgusunda suçunu itiraf etmek zorunda kalan anne Sultan Günaydın, "Olay gecesi kanepeye uzandım yatıyordum. Kızımda banyoda dişini fırçalıyordu. Beni yanına çağırdı. Yanına gidince bana saldırdı. İttim yere düştü. Kalkıp yine saldırdı. Bu kez kendimi kurtarmak için boğazını sıktım, yere düştü. Hareketsiz yatıyordu. Ölmüştü. Mutfaktan bıçak aldım sol bileğini kesip intihar süsü verip polise haber verdim" dedi.
Polisteki sorgulanması tamamlanan Sultan Günaydın Samsun Adliyesine sevk edildi.

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