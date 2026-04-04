SON DAKİKA!
Yaşam
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Samsun'daki barajların doluluk oranları belli oldu

Samsun'da içme suyu, tarımsal sulama ve enerji üretimi açısından önem taşıyan barajların doluluk oranları belli oldu.

Samsun'daki barajların doluluk oranları belli oldu
GİRİŞ:
04.04.2026
12:59
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 12:59

Veriler, bazı barajlarda tam kapasiteye ulaşılırken, bazı önemli su kaynaklarında ise dikkat çeken düşüşler yaşandığını ortaya koydu. Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, bazı barajlarda yüksek doluluk dikkat çekerken bazı barajlarda su seviyesi düşük kaldığı görüldü. Verilere göre en yüksek doluluk oranı yüzde 100 ile Çakmak Barajı'nda ölçüldü. Samsun'un içme suyunu sağlayan Çakmak Barajı'nı, yüzde 97,9 doluluk oranıyla Duruçay Barajı ve yüzde 95,5 ile Dereköy Barajı takip etti. Türkiye'nin en önemli barajlarından Kızılırmak Nehri üzerindeki Altınkaya Barajı'nda doluluk oranı yüzde 29,8'de kaldı. Yeşilırmak Nehri üzerinde bulunan Hasan Uğurlu Barajı'nda doluluk oranı yüzde 48,5, Suat Uğurlu Barajı'nda ise yüzde 45,8 olarak ölçüldü.

Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, bazı barajlarda tam kapasiteye ulaşılırken, önemli su kaynaklarında ise düşüşler yaşandı.
Bazı barajlarda yüksek doluluk dikkat çekerken, bazı barajlarda su seviyesi düşük kaldı.
En yüksek doluluk oranı yüzde 100 ile Çakmak Barajı'nda ölçüldü.
Türkiye'nin önemli barajlarından Altınkaya Barajı'nda doluluk oranı yüzde 29,8'de kaldı.
Yeşilırmak Nehri üzerindeki Hasan Uğurlu Barajı'nda doluluk oranı yüzde 48,5, Suat Uğurlu Barajı'nda ise yüzde 45,8 olarak ölçüldü.
Ladik Gölü'ndeki doluluk oranı yüzde 64,3'e yükselirken, geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 37 seviyesindeydi.
Uzmanlar, yağış rejiminin baraj doluluk oranları üzerinde belirleyici olacağını ve suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini vurguladı.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Samsun'daki barajların doluluk oranları belli oldu

Orta seviyede doluluk oranına sahip barajlar arasında yüzde 68,9 ile Derbent Barajı, yüzde 71,6 ile Vezirköprü Barajı ve yüzde 83,6 ile 19 Mayıs Barajı yer aldı. Kar yağışı Ladik Gölü’nü canlandırdı Kış aylarında etkili olan kar yağışı Ladik Gölü’ne olumlu yansıdı. Göldeki doluluk oranı yüzde 64,3’e yükselirken, geçen yıl aynı dönemde bu oranın yüzde 37 seviyesinde olduğu belirtildi. Derinöz Barajı ise yüzde 35,5 doluluk oranıyla düşük seviyedeki rezervuarlar arasında yer aldı. Uzmanlar, önümüzdeki süreçte yağış rejiminin baraj doluluk oranları üzerinde belirleyici olacağını vurgulayarak, suyun tasarruflu kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

