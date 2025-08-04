Şanlıurfa yanıyor! Otobüste klimayı açmayan şoförlere ceza

Şanlıurfa'da Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Araçlara binen zabıta ekipleri, klima sistemlerini yerinde kontrol ederek, eksiklik tespit edilen araçlara yasal işlem uyguladı.

TEK TEK DENETLENİYOR

Kent merkezi ve 13 ilçede yapılan denetimler sonucunda, klimalarını çalıştırmadığı tespit edilen 145 toplu ulaşım aracına 428 bin 185 lira idari para cezası kesildi.

Zabıta ekipleri, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, toplu taşıma araçlarında klima çalıştırmayan sürücüler ya da diğer şikayetlerini belediye iletişim merkezlerine bildirmeleri istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, yurt genelinde sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşerken doğu illeri yine kavruluyor.

Dün günün en yüksek sıcaklığı 44.7 dereceyle Şırnak Cizre'de ölçüldü.

Cizre'yi Siirt Kurtalan 42.3, Diyarbakır Bağlar 42.2 dereceyle takip etti.

Termometrelerin 40 derece ve üzerinin gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

- Şırnak Cizre: 44.7

- Siirt Kurtalan: 42.3

- Diyarbakır Bağlar: 42.2

- Mardin Dargeçit: 41.9

- Şanlıurfa Ceylanpınar: 41.9

- Batman Hasankeyf: 41

- Malatya Yazıhan: 40.6

- Artvin Yusufeli: 40.4

- Gaziantep Karkamış: 40.3

- Elazığ Keban: 40.