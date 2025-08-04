Sıcak havadan bunalan çocuk ve köpek süs havuzunda serinledi

Hafta sonu etkili olan yağmurun ardından bir nebze serinleyen mega kent İstanbul'da sıcak hava etkisini yeniden göstermeye başladı. Bunaltan hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sıcak hava hayvanları da bunalttı. Bahçelievler'de bir köpek süs havuzuna girerek serinledi. Taksim'de de güneşin yakıcı etsinden kimisi şemsiyle korunmaya çalıştı, kimisi de yelpaze kullandı. Sıcaktan bunalan küçük bir çocuk ise Taksim Meydanı'nda süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Çocuğun ardından bir köpek de havuza girerek serinledi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.