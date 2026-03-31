Şanlıurfa’da 9 yaşındaki çocuğun feci ölümü: Oyun oynarken su dolu çukurda can verdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Eyyübiye ilçesine bağlı Büyükotluca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 9 yaşındaki Ahmet Özlen, evlerinin yakınında oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek su dolu çukura düştü. Yapılan ihbar üzerinde olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çocuğu bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekibi, Ahmet Özlen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Özlen'in cenazesi, adli tıp kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.