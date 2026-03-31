Eyyübiye ilçesine bağlı Büyükotluca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 9 yaşındaki Ahmet Özlen, evlerinin yakınında oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek su dolu çukura düştü. Yapılan ihbar üzerinde olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Şanlıurfa’da 9 yaşındaki çocuğun feci ölümü: Oyun oynarken su dolu çukurda can verdi Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde oyun oynarken su dolu çukura düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Büyükotluca Mahallesi'nde meydana geldi. 9 yaşındaki Ahmet Özlen, evlerinin yakınında oyun oynarken dengesini kaybedip su dolu çukura düştü. Olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ahmet Özlen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, çocuğu bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekibi, Ahmet Özlen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Özlen'in cenazesi, adli tıp kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.