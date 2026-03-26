Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

2 yaşındaki kayıp çocuk dağın zirvesinde bulundu

Sinop'un Boyabat ilçesinde 2 yaşındaki çocuk, ailesiyle gittiği arazide kayboldu. Küçük çocuk, 10 saatlik çalışma sonucu kaybolduğu yerin 3 kilometre uzağında dağın zirvesinde bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 19:58
|
Sinop'un ilçesinde büyük paniğe neden olan bir olay yaşandı. Olayın yaşandığı adres, Sarıağaççayı köyü oldu.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Sinop'un Boyabat ilçesinde Sarıağaççayı köyünde kaybolan 2 yaşındaki çocuk, yaklaşık 10 saat süren arama çalışmaları sonucunda dağlık alanda bulundu.
2 yaşındaki A.A.A. adlı çocuk, ailesinin bir anlık dalgınlığı sonucu araziye giderken kayboldu.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Köy sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmalarıyla çocuk, kaybolduğu noktanın yaklaşık 3 kilometre uzağında dağlık alanın zirvesindeki kayalıklarda bulundu.
Yaklaşık 10 saat boyunca tek başına kalan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Küçük çocuk, kontrol amaçlı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

Edinilen bilgiye göre, kum yükleyen ailesiyle birlikte araziye giden 2 yaşındaki A.A.A, ailenin bir anlık dalgınlığı sonucu gözden kayboldu. Ailenin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye ve ekipleri sevk edildi.

Köy sakinlerinin de destek verdiği geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda küçük çocuk, kaybolduğu noktanın yaklaşık 3 kilometre uzağında, dağlık alanın zirvesindeki kayalıklarda bulundu.

Yaklaşık 10 saat boyunca arazide tek başına kalan küçük çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Küçük çocuk, kontrol amaçlı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

ETİKETLER
#afad
#jandarma
#Boyabat
#kayıp çocuk
#Sarıağaççay
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.