Sinop'un Boyabat ilçesinde büyük paniğe neden olan bir olay yaşandı. Olayın yaşandığı adres, Sarıağaççayı köyü oldu.

HABERİN ÖZETİ 2 yaşındaki kayıp çocuk dağın zirvesinde bulundu Sinop'un Boyabat ilçesinde Sarıağaççayı köyünde kaybolan 2 yaşındaki çocuk, yaklaşık 10 saat süren arama çalışmaları sonucunda dağlık alanda bulundu. 2 yaşındaki A.A.A. adlı çocuk, ailesinin bir anlık dalgınlığı sonucu araziye giderken kayboldu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köy sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmalarıyla çocuk, kaybolduğu noktanın yaklaşık 3 kilometre uzağında dağlık alanın zirvesindeki kayalıklarda bulundu. Yaklaşık 10 saat boyunca tek başına kalan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Küçük çocuk, kontrol amaçlı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, kum yükleyen ailesiyle birlikte araziye giden 2 yaşındaki A.A.A, ailenin bir anlık dalgınlığı sonucu gözden kayboldu. Ailenin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Köy sakinlerinin de destek verdiği geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda küçük çocuk, kaybolduğu noktanın yaklaşık 3 kilometre uzağında, dağlık alanın zirvesindeki kayalıklarda bulundu.

Yaklaşık 10 saat boyunca arazide tek başına kalan küçük çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Küçük çocuk, kontrol amaçlı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.