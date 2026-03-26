Kalbi saatlerce durdurularak hayata döndürüldü! Samsun'da riskli ve nadir ameliyat

Samsun'un Ayvacık ilçesinde yaşayan ve ileri derecede nefes darlığı ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye başvuran 69 yaşındaki Ali Akan'ın göğüs deformitesi ve omurga eğriliği nedeniyle kalp ve büyük damarların yerleşiminin tamamen değiştiği belirlendi. Yaklaşık 3 saat boyunca kalbin durdurulduğu yüksek riskli ve nadir bir ameliyat geçiren Akan sağlığına kavuştu.

Kalbi saatlerce durdurularak hayata döndürüldü! Samsun'da riskli ve nadir ameliyat
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 18:41
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 18:41

Samsun'un Ayvacık ilçesinde yaşayan, ileri derecede nefes darlığı ve halsizlik şikayetleri bulunan 69 yaşındaki Ali Akan hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde, Akan'ın kalbinden çıkan ana damar olan aortta hayati risk taşıyan ciddi genişleme ve ileri kapak yetmezliği tespit edildi. Ayrıca "dolikoaorta" olarak adlandırılan, aortun normalden uzun ve kıvrımlı olduğu nadir bir damar yapısına sahip olduğu belirlendi.

Kalbi saatlerce durdurularak hayata döndürüldü! Samsun'da riskli ve nadir ameliyat

KALP VE BÜYÜK DAMARLARIN YERLEŞİMİ TAMAMEN DEĞİŞMİŞ

Göğüs deformitesi ve omurga eğriliği nedeniyle kalp ve büyük damarların yerleşiminin tamamen değiştiği hastada, aortun göğüs kemiği altında derin ve ulaşılması güç bir konumda bulunması ameliyatı zorlaştırdı.

Yüksek risk taşıyan vaka için Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Samsun Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan Doktor Öğretim Üyeleri Dr. Emrah Ereren ve Dr. İlker Hasan Karal, Göğüs Cerrahisi Dr. Öğretim Üyesi Gül Temel, Anestezi Uzmanı Doç. Dr. Şenay Canikli Adıgüzel ve Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Ağırbaş'tan oluşan ekip standart yöntemlerin dışına çıkarak özel bir operasyon planı hazırladı. Ameliyatta klasik tam göğüs açılması yerine "inferior parsiyel sternotomi" yöntemi tercih edilirken, operasyonun başlangıcında kasık damarları üzerinden kalp-akciğer makinesine bağlanarak güvenli dolaşım sağlandı.

Kalbi saatlerce durdurularak hayata döndürüldü! Samsun'da riskli ve nadir ameliyat

3 SAAT BOYUNCA KALBİNİ DURDURDULAR

Yaklaşık 3 saat boyunca kalbin durdurulduğu ameliyatta, genişlemiş ve uzamış aort tamamen çıkarılarak yerine biyolojik kapak içeren yapay damar yerleştirildi. Kalbi besleyen damarlardan birinin uygun pozisyonda olmaması nedeniyle ileri cerrahi tekniklerden "cabrol yöntemi" kullanılarak damar ile yeni aort arasında bağlantı kuruldu. Aortun üst bölümündeki yapısal farklılıklar da özel greftlerle yeniden oluşturularak ana damarla birleştirildi.

Kalp-akciğer makinesi desteğiyle gerçekleştirilen operasyon sırasında hastanın beyin ve organ dolaşımı stabil şekilde korundu. Ameliyat sonrası kalp ritminin kendiliğinden normale döndüğü, hastanın herhangi bir destek tedavisine ihtiyaç duyulmadan cihazdan ayrıldığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kalbi saatlerce durdurularak hayata döndürüldü! Samsun'da riskli ve nadir ameliyat

"BU HASTAYA ÖZEL UYGULAMALAR YAPMAK ZORUNDA KALDIK"

Yapılan işlem hakkında bilgi veren Kalp ve Damar Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi Dr. Emrah Ereren, "Normal ameliyatlarda biz kalp, akciğer pompasına girdiğimiz için kalp ameliyatlarında bir miktar kalp duruyor. Vücut ısısı 30 dereceye kadar düşürülüyor. Yine ameliyat esnasında ameliyatın yerleşiminden ve kemikle olan ilişkisinden dolayı hastayı kasık damarlarında kalp ve akciğer pompasına bağladık. Bu standart yaklaşımlarından dolayı bu hastaya özel uygulamalar yapmak zorunda kaldık. Özellikle göğüs kafesinin kalbe bası yaptığı nokta vardı. Şah damarları da göğüs kemiği ile ilişki içindeydi. Bu ilişkinin olmadığı kısımları açarak ameliyatı yaptık. Yandan yapmak mümkün değildi. Kaburga aralıkları çok daralmıştı. Buradaki en büyük problem aorta ulaşmaktı. Göğüs ön arka çapı çok arttığı için aort çok derinde ve serbest diyebileceğimiz bir pozisyonda değildi. Koroner damarlarını yeni koyduğumuz grefte bağlayarak çözdük" dedi.

Kalbi saatlerce durdurularak hayata döndürüldü! Samsun'da riskli ve nadir ameliyat

Anestezi Uzmanı Doç. Dr. Şenay Canikli Adıgüzel, "Bu tür hastalar özellik içerirler. Bu özellik nedeniyle bizim farklı hazırlıklarımızın olması gerekiyor. Hastayı öncenden bildiğimiz için özellikle hava yolu sağlama gereçlerimizi temin ederek hazırlamıştık. Sıkıntı yaşamadan cerrahi için anestezi şartlarını sağlayabildik. Solunum makinesinden ayrılma aşamasında da bir sıkıntı yaşamadık" diye konuştu.

Göğüs Cerrahisi Uzm. Dr. Öğretim Üyesi Necmiye Gül Temel, "Kalp damar cerrahisi açısında sıkıntılı bir cerrahiydi. Bizim tecrübeli olduğumuz bir bölüm. Çok şükür bir sıkıntı yaşamadan hastamız toparladı" şeklinde konuştu.

Hasta Ali Akan ise çok iyi durumda olduğunu yeniden hayata döndüğünü söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kalp krizi ihbarı yaptı, gerçek başka çıktı! Birlikte olduğu adamı boğarak öldürdü
Denizli’de şaşırtan olay: Arazi sahibi ağaçta gördüğüne inanamadı
