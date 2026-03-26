Küçük bebeği Heimlich manevrasıyla kurtardı! Restorandaki panik anları kamerada

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kayseri'nin Talas ilçesinde akşam yemeği için bir restorana giden bir ailenin 1,5 yaşındaki bebeğinin boğazına yiyecek kaçtı. Bebeğin nefes almakta zorlandığını fark eden işletme sahibi Serkan Kahraman, Heimlich manevrasıyla bebeğin boğazına kaçan yiyeceği çıkardı. Restoranda kısa süreli paniğe neden olan anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.