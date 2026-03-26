Küçük bebeği Heimlich manevrasıyla kurtardı! Restorandaki panik anları kamerada

Kayseri'nin Talas ilçesinde akşam yemeği için bir restorana giden bir ailenin 1,5 yaşındaki bebeğinin boğazına yiyecek kaçtı. Bebeğin nefes almakta zorlandığını fark eden işletme sahibi Serkan Kahraman, Heimlich manevrasıyla bebeğin boğazına kaçan yiyeceği çıkardı. Restoranda kısa süreli paniğe neden olan anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

