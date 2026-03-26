Otobüs şoförü yolcunun hayatını kurtardı! O anlar araç içi kamerasında

Elazığ'da Elazığ Belediyesine bağlı 10 numaralı Doğukent Mahallesi seferini yürüten otobüste panik anları yaşandı. Otobüs seyir halindeyken bir yolcunun kalp rahatsızlığı geçirdiğini fark eden şoför Samet Babamir, otobüsü durdurmadan güzergahını değiştirerek doğrudan Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne yöneldi. Babamir, yolcuyu sağlık ekiplerine teslim ederken yaşanan o anlar, otobüsün kamerasına yansıdı.