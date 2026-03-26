Tekirdağ'da direksiyon başında fenalaşan sürücü park halindeki araca çarptı: Kaza anı kamerada!

Tekirdağ Çorlu'da sabah saatlerinde Kazımiye Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Nefes Park yönünden Orion ışıklar istikametine seyreden O.M.S. idaresindeki otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlık geçirmesi sonucu park halindeki cipe çarptı. Sürücü O.M.S., kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili bilgi veren sürücü, "Bir anda gözüm karardı" dedi. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.