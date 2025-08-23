Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Yaşam
Şanlıurfa'da kahreden olay! Akıntıya kapılan çocuk boğuldu: Cansız bedeninin çıkarıldığı anlar yürekleri dağladı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde feci bir olay yaşandı. Sulama kanalında akıntıya kapılan yabancı uyruklu 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Dalgıçların çocuğun cesedini suda çıkardığı anlar yürekleri dağladı.

’nın Ceylanpınar ilçesine kahreden bir olay yaşandı. Sulama kanalına düşen 16 yaşındaki Beşir Curuv, akıntıya kapıldı.

Şanlıurfa’da kahreden olay! Akıntıya kapılan çocuk boğuldu: Cansız bedeninin çıkarıldığı anlar yürekleri dağladı

Çocuğun suda sürüklendiğini gören vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa’da kahreden olay! Akıntıya kapılan çocuk boğuldu: Cansız bedeninin çıkarıldığı anlar yürekleri dağladı

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bölgeye giden ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda Curuv’un cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

