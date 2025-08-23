Şanlıurfa’da kahreden olay! Akıntıya kapılan çocuk boğuldu: Cansız bedeninin çıkarıldığı anlar yürekleri dağladı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine kahreden bir olay yaşandı. Sulama kanalına düşen 16 yaşındaki yabancı uyruklu Beşir Curuv, akıntıya kapıldı.

Çocuğun suda sürüklendiğini gören vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bölgeye giden ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda Curuv’un cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.