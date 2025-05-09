Şanlıurfa'da kahreden ölüm! 1 yaşındaki Hevin hayatını kaybetti!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yürekleri yakan bir olay meydana geldi. 1 yaşındaki Hevin Zengin, birinci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Ağır yaralanan bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Şirinkuyu Mahallesi’nde meydana gelen olay herkesi kahretti. Zengin ailesinin 1 yaşındaki çocuğu Hevin Zengin, birinci kattaki evlerinin balkonundan düştü.

1 YAŞINDAKİ HEVİN HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bebek, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 yaşındaki bebek kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.