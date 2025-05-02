Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu şoku! Araçların camları kırıldı

Şanlıurfa'da aniden bastıran ve kar topu iriliğinde taneler içeren dolu yağışı, ilçeye bağlı kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Çaylı, Ambar, Bardaklı, Çat, Kadıkenti, Aşağıekece, Oymaağaç ve Dayı Ertuğrul mahallelerinde etkili olan bu sıra dışı dolu, tarım arazilerinde ve araçlarda hasara yol açtı…