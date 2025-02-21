Şanlıurfa'da rezalet olay! Çocuğa cinsel istismara 4 tutuklama

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 19 Şubat Çarşamba günü kan donduran bir olay yaşandı. Çocuklarının cinsel istismara uğradığını iddia eden bir aile, jandarmaya ihbarda bulundu. İhbarın ardından ekiplerin yürüttüğü çalışma neticesinde; cinsel istismar olayına karıştıkları belirlenen 5 çocuk tespit etti.

5 ÇOCUKTAN 4'Ü TUTUKLANDI

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 çocuktan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 çocuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Skandal olayın ardından Şanlıurfa Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Valiliğin yazılı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Haliliye ilçemizde bir çocuk (15) ve ailesinin 19.02.2025 günü jandarmaya cinsel istismar suçlamasıyla yaptığı başvuru üzerine, tespit edilen ve adli makamlara sevk edilen şüpheli 5 suça sürüklenen çocuktan 4'ü tutuklanmış, 1 çocuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından mağdur çocuğa ve ailesine danışmanlık hizmeti başlatılmıştır. Ayrıca, olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam etmekte olup, konu valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir"