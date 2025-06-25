Şanlıurfa'da sevgili dehşeti: Ölü ve yaralılar var!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, evlenmek istediği genç kızın ailesinin rızasını alamayan bir genç, dehşet saçtı. Ömer Kilimci isimli şahıs, 17 yaşındaki Yaprak Türk'ün evine giderek genç kızı ve ailesini dışarı çağırdı. Tartışma sırasında Kilimci'nin açtığı ateş sonucu Yaprak Türk hayatını kaybederken, genç kızın ailesinden Şehka T., Mehmet Emin T. ve Gülseren T. de yaralandı. İşte detaylar...

Şanlıurfa'da evlenmek istediği kızın evini basıp silahla ateş eden şahıs, sevdiği kızı öldürüp kızın ailesinden de 3 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti. Edinilen bilgiye göre, olay, Viranşehir ilçesine bağlı Başaran kırsal Mahallesi'nde yaşandı.

AİLESİ SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

İddiaya göre, Ömer Kilimci isimli genç, eline aldığı silahla birlikte evlenmek istediği fakat ailesinin evlenmelerine izin vermediği 17 yaşındaki Yaprak Türk'ün evinin önüne giderek "Dışarı çıkın" diye bağırmaya başladı. Sesleri duyan genç kız ve ailesi, dışarı çıkıp Kilimci'yi sakinleştirmeye çalıştı. İddiaya göre, Kilimci, Yaprak Türk'e ‘Önce seni, sonra da kendimi öldüreceğim" diyerek ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Yaprak Türk kanlar içerisinde yere düşerken saldırgana müdahale etmeye çalışan genç kızın ailesinden Şehka T., Mehmet Emin T. ve Gülseren T. de mermilerin hedefi oldu.

GENÇ KIZ KURTARILAMADI

Zanlı, geldiği araçla olay yerinden kaçarken bölgeye giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Yaprak Türk, hayatını kaybetti.

İNTİHAR ETTİ

Sevdiği kızın öldüğü bilgisini alan Ömer Kilimci, Viranşehir merkez Hürriyet Mahallesi'nde aracın içerisinde kafasına silahla ateş ederek intihar etti. Yaprak Türk ile olay yerinde hayatını kaybeden Kilimci'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.