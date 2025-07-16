Şanlıurfa'da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

İstanbul
Şanlıurfa'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde akşam saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada yaralıların olduğu bildirildi.
Akbayır Mahallesi GAP Bulvarı'nda, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bulvar bir süreliğine trafiğe kapandı. Araçların çekilmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.