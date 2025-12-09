Saplantılı eski sevgili genç kadını katletti! Hastaneden acı haber geldi

Ankara’nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde yaşanan kan donduran olayda, bıçaklı saldırıya uğrayan 30 yaşındaki Gülhan Taş yaşam savaşını kaybetti.

SALDIRI VE HASTANE SÜRECİ

Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Gülhan Taş'ın işe gitmek için evinden çıktığı sırada meydana gelmişti. Taş, kendisine saplantılı olduğu öne sürülen eski erkek arkadaşı 38 yaşındaki M.S. tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gülhan Taş'ın, hastaneye ulaştığı sırada kalbinin durduğu, ancak yapılan acil müdahaleyle yeniden hayata döndürüldüğü bildirilmişti. Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Gülhan Taş'ın, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİ HAKKINDAKİ İŞLEMLER SÜRÜYOR

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli M.S., olay sonrasında gözaltına alınmıştı. Şüphelinin emniyetteki yasal işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Bu acı olay, kadına şiddet ve Ankara güncel olaylar gündemine oturdu.

"8 KEZ KALBİNİ GERİ GETİRDİLER"

Saldırıya uğrayan genç kadının ev arkadaşı Aybüke Erdoğan, saldırganın arkadaşına planlı olarak saldırdığını belirterek, "Her yerini parçalamış, gözünü, ağzını, kafasını, memesini her yerini parçalamış. Bilinci kapalı yatıyor, dualara ihtiyacı var. Bitsin artık, bitsin. 8 kez kalbini geri getirdiler, yaşama umudu yok. Biz ümidi kesmiyoruz ama doktorlar kesti. Altı üstü 3 aylık bir ilişki yaşadılar, 2 senedir bağlantısı kesilmedi. Uzaklaştırma aldı, 2 yıldır uzaklaştırmaları devam ediyor. Sürekli takip ediyormuş, en sonunda bacımı tek yakalamış burada. Onun neler çektiğini ben biliyorum, kimse bilmez. Ölsün böyle pislikler, daha fazla yaşamasın. Sabah pusuya yatmış, bıçağı eline almış, boynuna saldrmış, çok çığlık atmış. Bacımın her yeri kesik bir şekilde yatıyor, ne zaman düzelecek bilmiyoruz. Düzelir mi? Onu hiç bilmiyoruz Rabbimden umut kesilmez, biz buradayız, başındayız bacımızın. Bir an önce adalet mi yerini buluyor erkek terörü mü bitiyor ne diyeyim bitsin de kurtulalım biz artık" dedi.

"SALDIRGAN SÜREKLİ TACİZ EDİYORDU"

Saldırganın daha önce 7 kez uzaklaştırmayı talebini ihlal ettiğini söyleyen Aybüke Erdoğan, "Pazartesi sabahı arkadaşımı öpüp koklayarak çıktım evden. Ben 08.30'da çıktım, o da 09.30'da çıktı. Saldırgan sürekli taciz ediyordu arkadaşımı. Sürekli uzaklaştırmayı ihlal ediyordu. Arkadaşım Batıkent'e taşındı, Batıkent'teki evini buldu, Mamak'a taşındı, Mamak'taki evini buldu. En son benim burayı buldu. Hep taciz etti, Instagram'dan boy boy fotoğraflarını, videolarını paylaştı. Bu 7'nci ihlal, 7 ihlalde de ona hiçbir şey olmadı. Hiçbir işi yoktu M.S.'nin, işsiz, güçsüz, boş gezenin boş kalfasıydı. En son geldi bacımı öldürmeye çalıştı" diye konuştu.