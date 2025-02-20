Sarı serum faciasının yaşandığı poliklinikle ilgili yeni gelişme! Kapatıldı

Afyonkarahisar'da yaşayan 2 çocuk babası Mehmet Gündoğan, 13 Ocak'ta umre yolculuğu öncesi grip şikayetiyle özel bir polikliniğe başvurdu. Burada Gündoğan'a herhangi bir tetkik yapılmadan halk arasında 'atom' olarak bilinen sarı serum verildi. Ancak Gündoğan serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek fenalaştı. Sonrasında ise ihbar üzerine kliniğe gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Ancak Gündoğan girdiği yoğun bakımda 20 saatin sonunda hayatını kaybetti.

O POLİKLİNİK KAPATILDI

Gündoğan'ın hayatını kaybetmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan açıklamada; "İl Merkezi Selçuklu Mahallesinde faaliyet gösteren S.E.’ye ait Özel Muayenehanenin faaliyetleri Sağlık Bakanlığının kararıyla durdurulmuştur. Sağlık Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğünce Mehmet Gündoğan’ın vefatıyla ilgili olarak söz konusu muayenehane ve hekim hakkında gerekli tahkikatlar halen devam etmektedir" denildi.