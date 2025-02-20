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 | Bengül Büyükhan

Sarı serum faciasının yaşandığı poliklinikle ilgili yeni gelişme! Kapatıldı

Afyonkarahisar'da 2 çocuk babası 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan sarı serum takıldıktan sonra aniden fenalaşmış ve yoğun bakıma alındıktan sonra hayatını kaybetmişti. Olayın ardından sarı serumun kullanıldığı özel poliklinik Sağlık Bakanlığı kararıyla kapatıldı.

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Sarı serum faciasının yaşandığı poliklinikle ilgili yeni gelişme! Kapatıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 15:23

Afyonkarahisar'da yaşayan 2 çocuk babası Mehmet Gündoğan, 13 Ocak'ta umre yolculuğu öncesi grip şikayetiyle özel bir polikliniğe başvurdu. Burada Gündoğan'a herhangi bir tetkik yapılmadan halk arasında 'atom' olarak bilinen sarı serum verildi. Ancak Gündoğan serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek fenalaştı. Sonrasında ise ihbar üzerine kliniğe gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Ancak Gündoğan girdiği yoğun bakımda 20 saatin sonunda hayatını kaybetti.

O POLİKLİNİK KAPATILDI

Gündoğan'ın hayatını kaybetmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan açıklamada; "İl Merkezi Selçuklu Mahallesinde faaliyet gösteren S.E.’ye ait Özel Muayenehanenin faaliyetleri Sağlık Bakanlığının kararıyla durdurulmuştur. Sağlık Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğünce Mehmet Gündoğan’ın vefatıyla ilgili olarak söz konusu muayenehane ve hekim hakkında gerekli tahkikatlar halen devam etmektedir" denildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

SARI SERUM NEDİR?
Son günlerde gündemde yer alan ve halk arasında "atom" veya "vitamin eklenmiş serum" olarak bilinen sarı serum, hastanelerde kullanılan bir tür serum olup, genellikle vitamin ve mineral desteği sağlamak amacıyla hastalara uygulanmaktadır. Sarı rengini içeriğindeki vitamin ve diğer bileşenlerden alan bu serum, bağışıklık sistemini desteklemek, vücut direncini artırmak ve bazı hastalıkların tedavisinde yardımcı olmak amacıyla kullanılır. Ancak bilinmelidir ki sarı serumun yanlış kullanımı ciddi sağlık riskleri doğurabilir.
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#sağlık bakanlığı
#Yaşam
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