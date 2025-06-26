Sarıyer'de dehşet! Tartıştığı nişanlısını başından vurdu

İstanbul Sarıyer'de nişanlı oldukları öğrenilen iki kişi arasındaki tartışma kanlı bitti. Nişanlısı tarafından kafasından vurulan genç kadın ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan firari zanlı ise kıskıvrak yakalandı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde iki nişanlı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahına sarılan şahıs, genç kadını kafasından vurdu.

NİŞANLI ÇİFT TARTIŞTI

Olay, saat 00.00 sıralarında Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple iki nişanlı tartışmaya başladı.

GENÇ KADINI BAŞINDAN VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından genç kadın, nişanlısı tarafından tabancayla kafasından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kaçan şahıs için ise geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

FİRARİ SALDIRGAN YAKALANDI

Ekiplerin çalışmaları sonucunda firari nişanlı Şişli'de kıskıvrak yakalandı. Saldırgan gözaltına alınırken ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.