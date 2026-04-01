Sarıyer'de gece yarısı toprak kayması: 6 bina boşaltıldı

Sarıyer’de bulunan bir binanın bahçe kısmında yoğun yağışlar sonrası toprak kayması gerçekleşti. Yaklaşık 20 metre aşağıda bulunan evlerin üzerine topraklar düştü.

İstanbul'da günlerdir süren yağmur sonrası toprağın gevşemesiyle Sarıyer''de toprak kayması yaşandı Sarıyer Belediyesi personelleri sokakta 6 binayı riskli görerek anlık tahliye kararı verdi. Bina sakinleri belediye personellerine isyan ederek, gidecek yerlerinin olmadığını bu sorun uzun süredir var olduğunu belirtti.
Olay, saat 19:00 sıralarında Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi 108. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, yoğun yağışlar sonrası sokakta bulunan bir binanın bahçesinde toprak kayması meydana geldi. Kayan topraklar yaklaşık 20 metre aşağıda bulunan evlerin üstüne düştü. Ev sakinleri durumu Sarıyer Belediyesi’ne şikayet etti. Ev sakinleri durumun ciddiye alınmadığını görerek, bu seferde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi şikayeti dikkate alarak, bölgeye Sarıyer Belediyesi personelleri, çok sayıda polis ve AFAD ekipleri yönlendirdi.

İstanbul'da günlerdir süren yağmur sonrası Sarıyer'de toprak kayması yaşanması üzerine 6 bina riskli görülerek tahliye edildi.
Sarıyer Ayazağa Mahallesi 108. Sokak'ta yoğun yağışlar sonrası bir binanın bahçesinde toprak kayması meydana geldi.
Kayan topraklar yaklaşık 20 metre aşağıda bulunan evlerin üstüne düştü.
Ev sakinlerinin şikayetleri üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) devreye girdi.
Bölgeye Sarıyer Belediyesi personelleri, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
AFAD'ın riskli değerlendirmesi sonucu 6 bina için tahliye kararı verildi ve binalar mühürlendi.
Bina sakinleri, durumu daha önce belediyeye bildirdiklerini ve istinat duvarı yapılması taleplerinin dikkate alınmadığını belirterek tepki gösterdi.
6 BİNA İÇİN TAHLİYE KARARI

AFAD, toprak kayması yaşanan binanın bahçesinde inceleme yaptı. Durumu riskli değerlendiren ekipler, toplamda 6 binaya tahliye kararı verip mühürledi. Bina sakinleri belediye personellerinin anlık tahliye kararına tepki göstererek, gidecek yerlerinin olmadığını bu durumun birçok kez belediyeye bildirdiklerini ciddiye alınmadığını söyleyerek tepkiler gösterdi.
Bina Sakini Elmas Yalkın, tepki yaşanan duruma tepki göstererek, "Bu sokağın çoğu uçurumun üzerine kurulmuş bir sokak. Sokakta 20 yıldır Şişli Belediyesi ve şimdiki Sarıyer Belediyesi’ne bağlı olan bu sokak 20 yıldır istinat duvarı yapılması için baskı yapılıyordu belediyelere. Bu yoğun yağmur sonucunda da burada toprak kayması oldu. Belediyeyi bilgilendirdik buraya istinat duvarı yapılmalı diye. Belediye geldi her şey bir gün içerisinde oldu. Belediye geldi evde ocakta yemeğim varken, kapımı çaldı evimi boşaltmam gerektiğini söyledi. Riskli bölge olduğunu evi boşaltmam gerektiğini söyledi. Bende şöyle dedim biz burada yaşıyoruz hemen nasıl gidebiliriz. Şuanda sokaktayız. Belirli yerlere bant çektiler. Yapılması gereken istinat duvarı ile ilgili dönüş alamıyoruz, yaşanan olaydan sonra da alamıyoruz" dedi.

Yalkın, durumla alakalı bir raporun olmadığını belirterek, "Herhangi bir rapor yok bir zemin etüdü yok bize gönderilen. Bizim kapımız çalındı evinizi boşaltın dendi" ifadelerini kullandı.


