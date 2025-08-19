Satırla katledilmişti! Genç kadının öldürülmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı!

Kan donduran olay İstanbul Ümraniye'de sokak ortasında meydana geldi. 35 yaşındaki Umıd S. isimli şahıs, kıskançlık sebebiyle tartıştığı Özbekistan uyruklu eşi Nıgına Sattarova’yı sokak ortasında satırla boğazını keserek öldürdü.

CANİ KOCA YAKALANDI

Sattarova’yı öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Umıd S. isimli şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları kapsamında dün sabah saatlerinde Ümraniye’de yakalandı. Şüphelinin, maktulün eşi olduğu, olayı aralarında kıskançlık sebebiyle çıkan tartışma sonrası gerçekleştirdiği belirlendi..Öte yandan olaya dahil olduğu tespit edilen Urınboy B.(25) isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler Umıd S. Ve Urınboy B., emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GENÇ KADININ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ümraniye'de yaşanan kan donduran olayda Nıgına Sattarova’nın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Umıd S.’nin bir köşede eşini takip ettiği ve Sattarova’nın akşam saatlerinde evine giriş yaptığı anlar yer aldı.