TGRT Haber
29°
Satırla katledilmişti! Genç kadının öldürülmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Özbek kadın eşi tarafından sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü. Kan donduran olayın ardından kaçan cani yakalanarak adliyeye sevk edilirken Nıgına Sattarova'nın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 15:36

Kan donduran olay İstanbul 'de sokak ortasında meydana geldi. 35 yaşındaki Umıd S. isimli şahıs, sebebiyle tartıştığı Özbekistan uyruklu eşi Nıgına Sattarova’yı sokak ortasında satırla boğazını keserek öldürdü.

Satırla katledilmişti! Genç kadının öldürülmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı!

CANİ KOCA YAKALANDI

Sattarova’yı öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Umıd S. isimli şüpheli, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları kapsamında dün sabah saatlerinde Ümraniye’de yakalandı. Şüphelinin, maktulün eşi olduğu, olayı aralarında kıskançlık sebebiyle çıkan tartışma sonrası gerçekleştirdiği belirlendi..Öte yandan olaya dahil olduğu tespit edilen Urınboy B.(25) isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler Umıd S. Ve Urınboy B., emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Satırla katledilmişti! Genç kadının öldürülmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı!

GENÇ KADININ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ümraniye'de yaşanan kan donduran olayda Nıgına Sattarova’nın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Umıd S.’nin bir köşede eşini takip ettiği ve Sattarova’nın akşam saatlerinde evine giriş yaptığı anlar yer aldı.

TGRT Haber
