Ümraniye'de satırlı cinayet! Genç kadın boğazı kesilerek öldürüldü

Kadına yönelik şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Bir kadın daha cinayete kurban giderek hayattan koparıldı.
Korkunç olay İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana geldi. Aytaşı Sokak'ta henüz kimliği belirlenemeyen saldırgan, elindeki satırla 33 yaşındaki Özbekistan uyruklu bir kadının boğazını keserek ağır yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Kan donduran cinayetin ardından saldırganın yakalanması için harekete geçen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.
Zanlının ormanlık alana kaçtığı yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor.