Satırla saldırdı, kasaları fırlattı: İzmir’de sinir krizi geçiren manav herkesi korkuttu

Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçiren bir manav etrafa korku dolu anlar yaşattı. Öfkeli esnaf, önce tezgahında bulunan plastik kasaları ve ürünleri yola fırlattı. Yola savrulan kasalar çevreye dağılırken, ardından eline aldığı satırla vatandaşlara saldırmaya çalışan şahıs bölgede büyük paniğe yol açtı. Çevredeki vatandaşların durumu ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokak ortasında tehlike saçan şüpheli şahsa müdahale etti. Etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı.

