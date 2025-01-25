Satrancın kalbi Antalya’da atıyor! Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası başladı

25 Ocak 2025 12:53 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 12:53

Avrupa’nın en büyük satranç şampiyonalarından “2025 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası” Antalya’da devam ediyor. Türkiye Satranç Federasyonu’nun (TSF), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile federasyonun ana sponsoru İş Bankası’nın desteğiyle gerçekleştirdiği, 2.755 sporcunun katıldığı şampiyona 25 Ocak’ta sona erecek. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, gazeteci-sporcu buluşmasında yaptığı konuşmada, çocukların ve gençlerin gösterdikleri başarılarla milli takım havuzuna girmeye hak kazandıkları “Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nın ülkemizde artık “satrancın kalbinin attığı” çok büyük bir organizasyon haline geldiğini vurguladı.

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Antalya’da devam ediyor. Sporcuların yanı sıra veliler, antrenörler, hakemlerle birlikte toplamda 7 bini aşkın kişinin katıldığı şampiyonada, ülkemizin her bölgesinden gelen 7 yaşından 18 yaşına kadar değişik yaş gruplarındaki çocuklar, bir hafta boyunca büyük bir heyecan, coşku ve azimle müsabakalara katılıp mücadele ediyor.

Şampiyona vesilesiyle, başarılı bazı sporcular bir grup gazeteciyle bir araya gelerek başka çocuklara ilham kaynağı olabilecek satranca başlama hikâyelerini, hedeflerini, satrancın yaşamlarında neleri değiştirdiğini, eğitim hayatlarını nasıl etkilediğini anlattı.

“SATRANCIN FAYDALARINDAN DAHA ÇOK ÇOCUĞUN YARARLANMASINI İSTİYORUZ”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, gazeteci-sporcu buluşmasında yaptığı konuşmada, çocukların ve gençlerin gösterdikleri başarılarla milli takım havuzuna girmeye hak kazandıkları “Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nın ülkemizde artık “satrancın kalbinin attığı” çok büyük bir organizasyon haline geldiğini vurguladı.

TSF ve İş Bankası’nın satranç hikâyesinin 2005 yılında Federasyonun, bir satranç kitabının Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından basılması talebiyle başladığını anlatan Sözen, “Federasyonun ülkemizde satranç alanında yapmak istedikleri, hayalleri bize çok kıymetli geldi. Çocuklarımızın zihinsel ve kişisel gelişiminde, daha donanımlı hale gelmelerinde ve yarına hazırlanmalarında önemli katkıları bulunan satrançta Federasyon ile amaçlarımız kesişti.

Federasyonun ana sponsorluğunu üstlenerek ülkemizde satrancın faydalarından daha çok çocuğun yararlanmasını, satrançla daha fazla çocuğu buluşturmayı istiyoruz. TSF ile birlikte doğru olduğuna inandığımız işte ısrar ettik. Aradan geçen 20 yılda ülkemizde satrançta sürekli yükselen bir başarı grafiği ortaya konması, ne kadar yol aldığımızın göstergesi oldu” diye konuştu.

“ÇOCUKLARDA KONSANTRASYON SÜRESİNİ UZATAN SATRANÇ EĞİTİM HAYATINDA BAŞARIYI DA GETİRİYOR”

Satrancın çocuklara ve gençlere pek çok fayda sağladığını, özellikle satranç oynayan çocukların konsantrasyon sürelerinin yaşıtlarına göre daha uzun olduğunu söyleyen Sözen, bu sayede çocukların derslerinde, akademik yaşamlarında daha başarılı oldukların vurguladı. Suat Sözen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öğrencilerin uzun süre bir konuya odaklanamamaları, günümüzde eğitimde çocuklar açısından karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri. Satrancın sağladığı uzun süreli konsantrasyon, sistemli ve disiplinli çalışmayla birleşince bunun arkasından başarı geliyor. Ülkemizde LGS, YKS gibi eğitim hayatında önem taşıyan sınavlar var ve bu sınavlarda başarılı olabilmek için fark yaratmak gerekiyor. Herkes o farkı yaratabilmenin yolunu arıyor. Satranç, çocukların eğitim hayatlarında ve akademik başarılarında o farkı yaratabilmelerine imkân sağlayacak alanlardan biri. Satrançta başarılı performans gösteren, yurtdışı turnuvalarda derece alan çocukların aynı zamanda eğitim hayatlarında da başarılı olduğunu görüyoruz.”

TÜRKİYE, SATRANÇTA SPORTİF ANLAMDA ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE EDEN NOKTAYA GELDİ'

20 yıllık sürede TSF ile birlikte yaptıkları çalışmalarla milyonlarca çocuğu satrançla buluşturduklarını vurgulayan Sözen, Türkiye'de yaklaşık 42 bin ilkokul ve ortaokulun 40 binine satranç malzemesi gönderdiklerini söyledi.

Suat Sözen, çocuklar arasında ilginin artmasıyla birlikte yaygınlaşan satrançta nicelik açısından olduğu gibi sportif anlamdaki başarılarla nitelik açısından da ülkenin önemli bir noktaya geldiğinin altını çizerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“20 yılda satrançta 45 dünya şampiyonluğu, 41 dünya ikinciliği, 45 dünya üçüncülüğü alınmış. Farklı zorluk derecesindeki turnuvalarda 108 Avrupa şampiyonluğu, 100 Avrupa ikinciliği, 88 Avrupa üçüncülüğü kazanılmış. 30 bin ile başladığımız lisanslı sporcu sayısı bugün 1 milyon 631 bine ulaşmış durumda. Özellikle belirli bir jenerasyon için çok popüler olmayan, bilgisayar oyunlarının yanında pek şansı olmadığı düşünülen satranç artık ülkemizde yaygın oynanan, sevilen, gelişen bir spor dalı haline geliyor. Kurum olarak o yüzden bu konuda ısrarla uzun soluklu desteğimizi sürdürüyoruz. Satranca ilgi gösteren çok genç, başarılı bir jenerasyon var. Ne kadar çok çocuğa ulaşırsak ülkemizin satrançtaki başarılarının da o denli artacağına, başarılı çocuklarımızın arasından daha çok büyük usta çıkacağına inanıyoruz.”

“GELECEĞİMİZ SATRANÇ İLE GÜÇLENİYOR”

TSF başkanı Fethi Apaydın da şampiyona ile ilgili yaptığı açıklamada, altyapıya yapılan yatırımın önemine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Federasyon olarak ülkemizde satrancın yaygınlaşması ve daha güçlü bir altyapı oluşturulması için kararlılıkla çalışıyoruz. Altyapıya yapılan yatırımlar, yalnızca bugünü değil geleceğimizi de şekillendirecek.

Bu anlayışla birçok yeni proje üzerinde çalışıyor ve hayata geçirmek için büyük bir heyecan duyuyoruz. Bu yıl Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda milli takım havuzuna girmeye hak kazanan sporcularımız, yıl boyunca yoğun ve nitelikli eğitim alarak kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Ayrıca, bu sporcularımız uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil etme hakkı kazanacak ve dünya arenasında bayrağımızı gururla dalgalandıracaklar. Bugün, 1 milyon 600 bini aşkın lisanslı sporcumuzla yalnızca satrançta değil tüm spor branşları arasında zirvede olmanın gururunu yaşıyoruz. Eğitim kulüplerimizle kurduğumuz güçlü birliktelik, ülkemizin dört bir yanında yetenekli sporcuların keşfedilmesi ve yetiştirilmesi için büyük bir değer oluşturuyor.”

Türkiye İş Bankası ile 2005 yılından bu yana devam eden yol arkadaşlığında çok kıymetli projelere imza atıldığını sözlerine ekleyen Fethi Apaydın, “Ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası’nın kıymetli desteğiyle satranç sporu 20 yılda çok önemli bir noktaya geldi. Hayata geçirilen projeler, alınan başarılar ile gurur duyduk. Bu anlamda satranç sporuna her zaman destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, ana sponsorumuz İş Bankası’na ve satranç sporuna gönül veren herkese çok teşekkür ederiz. Satranç, sadece bir spor değil, aynı zamanda stratejik düşünme, problem çözme ve disiplin gibi yaşam becerilerini geliştiren önemli bir eğitim aracıdır. Bu bilinçle, her çocuğumuzun bu sporu tanımasını ve bir parçası olmasını hedefliyoruz. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılardan aldığımız güçle, satranç ailesini büyütmeye ve uluslararası arenada daha büyük başarılara imza atmaya devam edeceğiz. Geleceğin şampiyonları için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.