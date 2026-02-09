Sazan balıklarını tarladan topladılar! 7 kiloluk balıkla poz verdiler

Meriç Nehri'nden taşan suların çekilmesiyle birlikte bir vatandaşın tarlasında yaklaşık 7 kilogram ağırlığında sazan balığı ortaya çıktı. Ancak bölgeden gelen haberler bunun sadece tek bir sefere mahsus olmadığını gösterdi.

BAŞKA TARLA VE BAHÇELERDE DE YAKALANDI

Nehir kenarındaki diğer mülk sahipleri de benzer şekilde tarlasında ve bahçelerinde kilolarca ağırlığında balık yakaladığı öğrenildi.

Tarlasında balığı gören Ahmet Doğan, sazanın havyarlı olduğunu fark ettiğini belirterek, balığı yeniden Meriç Nehri'nin derinliklerine bırakacağını söyledi.