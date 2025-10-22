Bodrum'da aynı gün iki ayrı manzara: Bir yanda taşkın, diğer yanda deniz keyfi

Bodrum'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı. Bölgede biriken sular, trafiğin zaman zaman durma noktasına gelmesine yol açtı. Akyarlar-Turgutreis hattında ise yollar taş ve moloz yığınlarıyla kaplandı. Öte yandan, yağmurun yerini kısa süreli güneşli havaya bırakmasıyla Kumbahçe sahilinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Bazı yabancı turistler yağmurun ardından denize girerken, bazıları sahilde vakit geçirip güneşlendi.