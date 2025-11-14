Menü Kapat
14°
Şehide çocuklarından acı veda! 'Benim babam' yazılı fotoğrafla uğurladılar

Gürcistan’da düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi uçağının düşmesiyle şehit olan Hava Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan memleketi Amasya'da defnedildi. Şehidin acılı annesi oğlu "Armağan’ım güle güle git" sözleriyle, evlatları ise "Benim babam" yazısıyla vedalaştı. Görüntüler yürek dağladı.

Gürcistan’da düşen ’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağında olan 20 askeri personelden Hava Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan memleketi 'da sonsuzluğa uğurlandı. Cenazede gözyaşları sel olurken, şehidin annesinin sözleri yürek dağladı. Acılı eşi Hülya, 8 yaşındaki kızı Cemre ve 12 yaşındaki oğlu Poyraz Efe'nin hüzünlü bakışları herkesi kahretti.

Şehide çocuklarından acı veda! 'Benim babam' yazılı fotoğrafla uğurladılar

"BENİM BABAM" YAZISIYLA VEDALAŞTILAR

Acılı eşi Hülya, 8 yaşındaki kızı Cemre ve 12 yaşındaki oğlu Poyraz Efe, şehit babalarıyla üzerinde "Benim babam" yazılı fotoğrafına sarılarak vedalaştı. Evladını "Armağan’ım güle güle git" sözleriyle son yolculuğuna uğurlayan anne Dilşat Kaplan’ın sözleri yürekleri dağladı.

Şehide çocuklarından acı veda! 'Benim babam' yazılı fotoğrafla uğurladılar

Gümüşhacıköy Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenine ailesinin yanı sıra, Amasya Valisi Önder Bakan, Enerji Bakan Yardımcısı Abdullah Tarcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Halil Uğur Serin, milletvekilleri, protokol üyeleri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Kaplan, kılınan cenaze namazının ardından şehitlikte toprağa verildi.

Şehide çocuklarından acı veda! 'Benim babam' yazılı fotoğrafla uğurladılar
