Şehide çocuklarından acı veda! 'Benim babam' yazılı fotoğrafla uğurladılar

Gürcistan’da düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askeri personelden Hava Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan memleketi Amasya'da sonsuzluğa uğurlandı. Cenazede gözyaşları sel olurken, şehidin annesinin sözleri yürek dağladı. Acılı eşi Hülya, 8 yaşındaki kızı Cemre ve 12 yaşındaki oğlu Poyraz Efe'nin hüzünlü bakışları herkesi kahretti.

"BENİM BABAM" YAZISIYLA VEDALAŞTILAR

Acılı eşi Hülya, 8 yaşındaki kızı Cemre ve 12 yaşındaki oğlu Poyraz Efe, şehit babalarıyla üzerinde "Benim babam" yazılı fotoğrafına sarılarak vedalaştı. Evladını "Armağan’ım güle güle git" sözleriyle son yolculuğuna uğurlayan anne Dilşat Kaplan’ın sözleri yürekleri dağladı.

Gümüşhacıköy Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine ailesinin yanı sıra, Amasya Valisi Önder Bakan, Enerji Bakan Yardımcısı Abdullah Tarcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Halil Uğur Serin, milletvekilleri, protokol üyeleri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Kaplan, kılınan cenaze namazının ardından şehitlikte toprağa verildi.