Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Şehidin hatırasına 3'üncü saldırı! Hayratı tahrip ettiler

Eskişehir'de Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca'nın hatırası için yaptırılan hayrata yine saldırı düzenlendi. Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafı yerinden söküldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 23:13
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 23:16

'ın Bahçesaray ilçesinde 5 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen çığ felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan ancak çığ altında kalarak düşen Uzman Çavuş Tarkan Karaca için yaptırılan çeşme tahrip edildi.

Şehidin hatırasına 3'üncü saldırı! Hayratı tahrip ettiler

Eskişehir Sarıcakaya yolu üzerinde bulunan hayrat çeşmesinin üzerine şehit Karaca'nın fotoğrafı ve Türk bayrağı konulurken, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır" yazısı yazıldı.

Şehidin hatırasına 3'üncü saldırı! Hayratı tahrip ettiler

ŞEHİDİN FOTOĞRAFI VE TÜRK BAYRAĞI SÖKÜLDÜ

Birçok kişinin su almak için gittiği Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca Hayratı'na yakın tarihte bir saldırı gerçekleştirildi. Henüz kimliği bilinmeyen şahıs veya şahıslar tarafından, çeşmenin üzerindeki şehit fotoğrafı ve Türk bayrağı olduğu gibi yerinden söküldü. Sosyal medyada gündem olan çirkin olay, vatandaşların tepkisini topladı. Öte yandan çeşmenin etrafındaki çöp ve alkol şişelerinin çokluğu dikkat çekti. Şehit Karaca ailesi, belediyeden çeşme etrafında düzenleme ve temizlik çalışması yapılmasını istedi.

3 KERE AYNI HAYRATA SALDIRI

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca Hayratı, önceki yıllarda bir kez daha bu şekilde tahrip edildi. 2022 yılında, mermerdeki Türk bayrağı kimliği belirsiz kişilerce defalarca çizildi. Şehidin hayrına yapılan çeşme, son yaşanan olayla birlikte toplam 3 defa tahrip edilmiş oldu. Bir oğulları daha jandarma personeli olan şehit ailesi, olayı öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Çeşmeye kim veya kimlerin neden zarar verdiğine anlam veremeyen aile, yetkili kurumların olayla ilgili çalışma başlattığını ve kendilerini bilgilendirdiğini belirtti.

Şehidin hatırasına 3'üncü saldırı! Hayratı tahrip ettiler

"YARAMIZI DEŞİYORLAR"

Şehidin babası Yasin Karaca, "Bu çeşmeyi ilk yaptırdığımızda 1 yıl falan hiçbir şey olmadı. Sonra talihsiz bir olay oldu. Şehidimizin resmini kazıyıp aldılar, bayrağın üzerini çizdiler. Biz tekrar yaptırdık. Burada sağ olsun, Eskişehir Valiliğimiz ve Jandarma Alay Komutanımız Erhan Paşa çok duyarlı davrandılar. Bir şehit babası, Türk vatandaşı olarak maalesef ki böyle bir olay gerçekleştiği için çok üzüldüm. Bu 3'üncü sefer olacak. Geçen sene yapıldı, evvelsi sene yine yapıldı. Böyle her sene yapılıyor. Kimseyle şahsi bir husumetimiz yok. Bu kişi vatanını, milletini sevmeyen birisi. Bu insanlarla aynı havayı solumaktan çok üzüntü duyuyoruz ama maalesef ki ülkemizde böyle kişiler de çıkabiliyor. Yaramızı deşiyorlar" dedi.

"DUA OKUNSUN DİYE DÜŞÜNMÜŞTÜK"

Öte yandan, çeşmenin çevresinde bulunan çok sayıda atık madde ve alkollü içecek şişeleri göze çarpıyor. Bu duruma da değinen Karaca, çeşmenin özellikle Kurban Bayramı'nda çok kirletildiğini söyledi. Karaca, "Buradan Tepebaşı Belediyemize sesleniyorum; eğer oraya 1-2 araba mozaik ve çevre temizliği yaptırabilirse gerçekten çok seviniriz, minnettar kalırız. Etrafta alkol ve pet şişeleri var. Biz burada oğlumuzun hayratı olsun, gelip geçen dua okusun diye düşünmüştük" şeklinde konuştu.

Şehidin hatırasına 3'üncü saldırı! Hayratı tahrip ettiler

"BUNU TERÖRİST OLARAK GÖRÜYORUM"

Şehidin annesi Nurhan Karaca ise şunları söyledi:
"Benim oğlum asker olmayı çok istiyordu. Askerliği, jandarmalığı, polisliği, vatanını, milletini, bayrağını çok seven bir çocuğumdu. 2020 yılında Van'da çığ düştü. İsteyerek oraya arama-kurtarma çalışmalarına gitti. 43 kişi çığ altında kaldılar, oğlum şehit oldu. Bir şehit annesi olarak bana bunu yapan, tekrar kalbime bıçağı sokan, beni üzen kimdir? Ben bunu bir terörist olarak görüyorum. Bayrağa hainlik, şehide hainlik, çocuğuma hainlik. Ne yapmak istiyorsa benim karşıma çıksın, bana yapsın ama çocuğuma, benim şehidime, bayrağıma, vatanıma yapmasın. Bizi üzmesin."

KARAKOL KOMUTANI ZİYARET ETTİ

Olayı öğrendikten sonra kalbinin yandığını ve bir daha oraya gidemediğini dile getiren Karaca, Muttalip Jandarma Karakol Komutanı'nın kendisine olan ziyaretini anlattı. Karaca, "Ben, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde çalışıyorum. Muttalip'teki karakol komutanımız geldi, 'Ablacım, sen hiç üzülme. Biz valimizin izniyle müdahale ediyoruz. Oraya kamera taktık, tekrar fotoğrafını değiştiriyoruz ve bayrağımızı yeniliyoruz' dedi. Çok memnun kaldım. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şehit polis memuru Ömer Amilağ'ın nişanlısı yürek yaktı: 'Seni damatlıkla görecektim'
ETİKETLER
#şehit
#jandarma
#Van
#Çığ Felaketleri
#Vandalisme
#Hayrat Çeşmesi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.