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 | Murat Makas

Şehirde vatandaşları hayrete düşüren manzara! Yalnız ve gizemli haliyle yıllardır orada duruyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kentin zirve noktasında vatandaşlarda merak uyandıran bir manzara ortaya çıktı. Metrelerce yükseklikteki mezar görenleri hayrete düşürüyor.

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Şehirde vatandaşları hayrete düşüren manzara! Yalnız ve gizemli haliyle yıllardır orada duruyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 09:52

Hatay’ın İskenderun ilçesinin Suçıkağı Mahallesi'nde kentin zirve noktasında vatandaşlar ilginç manzarayla karşılaşıyor. Yamaç paraşütü alanı olarak bilinen bin 200 rakımdaki bölgede yaşam alanı olmamasına rağmen tek mezar var.

Şehirde vatandaşları hayrete düşüren manzara! Yalnız ve gizemli haliyle yıllardır orada duruyor

METRELERCE YÜKSEKLİKTE

Yalnızlığıyla bilinen ve çeşitli rivayetlerle anılan mezar vatandaşlarda merak uyandırıyor. Görenlerin dikkatini çeken ve üzerinde herhangi bir yazı bulunmayan tek mezar, metrelerce yüksekte olmasına rağmen bölgede birçok vatandaş tarafından da biliniyor.

Şehirde vatandaşları hayrete düşüren manzara! Yalnız ve gizemli haliyle yıllardır orada duruyor

"BİN 200 RAKIMDAKİ MEZAR UZUN YILLARDAN BERİ VAR"

Mezarın çeşitli rivayetlerle anıldığını ve annesinden mezarın rivayetini duyduğunu anlatan 81 yaşındaki Emine Bilgin, "Benim annemden bu yana mezar orada var. Şu an orası yamaç paraşütü alanı olarak kullanılıyor ve paraşütçüler tarafından 20 yıl önce mezarın etrafını çevirdiler. Daha önceden orada evler vardı ve orada otururlarmış. Mezarın bulunduğu yer daha önce çökmüş ve çamaşır kazanının altında bir çocuk kalmış orada ölmemiş. Bin 200 rakımdaki mezar uzun yıllardan beri var. Perşembe günleri orada bulunan mezarın üzerine bir top kadar ışık mezara doğru düşer. Bu mezara rahatsız olanlar gider orada uyur" şeklinde konuşuyor.

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ETİKETLER
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#Emine Bilgin
#Suçıkağı Mahallesi
#Yaşam
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