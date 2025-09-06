Menü Kapat
Şehit özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'de görev esnasında arızasını gidermeye çalıştığı silahın ateş alması sonucu şehit düşen özel harekat polisi Mustafa Karapınar, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı
06.09.2025
06.09.2025
saat ikonu 17:21

Şehidin naaşı 2018 yılında düşen babasının yanına defnedildi. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli Mustafa Karapınar (28), merkez Toroslar ilçesi Gözne İl Jandarma Komutanlığı Atış Poligonunda makineli silah arızasını gidermeye çalıştığı sırada silahın ateş alması sonucu yaralandı. Ağır yaralanan Karapınar, Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şehit özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı
Şehit özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis memurunun naaşı Mersin'de düzenlenen törenin ardından memleketi 'a gönderildi. Burada Abdülhamit Han Camii'nde kılınan ikindi namazını müteakip şehit için düzenlendi. Cenaze törenine Vali Vekili Hicabi Aytemur, Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, diğer protokol üyeleri, siyasiler, emniyet personeli, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Helalliğin alınmasının ardından şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Abdurrahman Kotan kıldırdı. Şehidin naaşı, 2018 yılında şehit düşen ve Şeyh Adil Şehitliğinde defnedilen babası polis memuru Ali Karapınar'ın yanına dualarla defnedildi.

Şehit özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı
Şehit özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı
