Serinlemek için sulama kanalına girdi! 10 yaşındaki Muhammed'den kahreden haber

Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren 10 yaşındaki çocuktan acı haber geldi. Yabancı uyruklu Muhammed Al Khalif arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği su kanalında boğularak hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun cansız bedeni 10 kilometre uzaklıkta bulundu.

Kahreden haber Adana'dan geldi. Dün öğle saatlerinde sıcaktan bunalan 10 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Al Khalif, arkadaşlarıyla serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Khalif, sürüklenip gözden kayboldu.

10 KM UZAKTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kanalda arama çalışması başlatan dalgıç polisler, çocuğun cansız bedenine suya girdiği noktadan yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Kavaklı Mahallesi'nde ulaştı. Ekiplerin kıyıya çıkardığı çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.