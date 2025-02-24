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 | Bengül Büyükhan

Servis şoföründen korkunç plan! Önce vardiyasını değiştirdi, tek kalınca kurşun yağdırdı

Denizli'de bir fabrikanın servis şoförlüğü yapan T.Y ile işçi Mustafa Semih Güngüner arasında servisin kalkış saati nedeniyle tartışma çıktı. Personellerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı ancak şoför T.Y'nin öfkesi dinmedi. Ertesi gün korkunç bir plan kuran T.Y önce vardiyasını değiştirdi sonra ise tüm personelin servisten inmesiyle Güngüner'e kurşun yağdırdı. İşçi 4 kurşunla ağır yaralanırken zanlı ise gözaltına alındı. İşte detaylar...

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Servis şoföründen korkunç plan! Önce vardiyasını değiştirdi, tek kalınca kurşun yağdırdı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 15:45
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 15:45

Denizli'de servis şoförüyle işçi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Sodyum sülfat fabrikasında çalışan 27 yaşındaki Mustafa Semih Güngüner, çalıştığı işletmenin servis şoförlüğünü yapan T.Y., ile aralarında servisin kalkış saatine ilişkin tartışma yaşadı. Diğer personellerin araya girmesiyle ikilinin tartışması sona erdi.

SERVİS ŞOFÖRÜ KURŞUN YAĞDIRDI

Olayın ertesi günü gece vardiyasından çıkan Mustafa Semih Güngüner, T.Y.'nin kullandığı servis aracına bindi. Serviste bulunan tüm personelleri bırakan T.Y., Mustafa Semih Güngüner'i ise en sona bıraktı. Tüm personelin inmesinin ardından T.Y., ile Mustafa Semih Güngüner arasında ikinci kez tartışma çıktı. Servis şoförü T.Y., yanında bulunan silahla Mustafa Semih Güngüner'e 4 el ardı ardına ateş etti. T.Y.'nin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İŞÇİ AĞIR YARALANDI

Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Mustafa Semih Güngüner'i ağır yaralı olarak ambulansla Çardak Devlet Hastanesine sevk etti. Olayın şüphelisi servis şoförü T.Y., ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ağır yaralanan Mustafa Semih Güngüner ise daha sonra Denizli'deki bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

HER ŞEYİ PLANLADIĞINI İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan servis şoförü T.Y.'nin olayı planlayarak gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde sinirlerine hakim olamadığı gerekçesiyle olayı gerçekleştirdiğini ifade eden T.Y., akşam vardiyasının servis şoförlüğünü yaparken, Mustafa Semih Güngüner ile karşılaşmak için sabah vardiyasına geçtiği öğrenildi. Önceki gün yaşadıkları tartışma nedeniyle çok öfkelendiğini belirten T.Y., sonraki gün işe tabanca ile geldiğini, Mustafa Semih Güngüner'i ise bilerek en son bıraktığını itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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