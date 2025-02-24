Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengül Büyükhan

Eski eşi tarafından yakılarak öldürülmüştü! Pınar Zorlu'nun babasından kahreden sözler! Torununun anlattıkları kan dondurdu

Antalya'da eski eşi Gürhan Üzer tarafından vahşice katledilen Pınar Zorlu'nun ölümüne ilişkin dava görüldü. Benzin dökülerek yakılan ve 19 gün sonra hayatını kaybeden talihsiz kadının babası kahreden olayın detaylarını anlattı. Korkunç olayın yaşandığı gün okuldan torununu alan dede küçük çocuğun kendisine babasının "Seni de yakacağım, çocuğu da yakacağım, kendimi de yakacağım" dediğini anlattı. İşte kan donduran detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eski eşi tarafından yakılarak öldürülmüştü! Pınar Zorlu'nun babasından kahreden sözler! Torununun anlattıkları kan dondurdu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 15:28

Korkunç olay 31 Aralık 2024 sabahı Antalya'da yaşandı. Gürhan Üzer, Pınar Zorlu'nun işe gidiş saatini öğrenerek talihsiz kadın iş yerine geldiğinde, motosikletiyle olay yerine gelerek kavga çıkardı. Kavganın büyümesiyle Üzer, yanında getirdiği benzin bidonunu Zorlu'nun üzerine dökerek ateşe verdi. Ağır yaralanan Zorlu, 19 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Eski eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan ve yaşam savaşı verdiği hastanede hayatını kaybeden Pınar Zorlu'nun vefatına ilişkin davanın ilk duruşması, Antalya Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

KATİL ESKİ EŞ ZEHİRLENME NEDENİYLE KATILAMADI

Sanık Gürhan Üzer'in, cezaevinde zehirlendiği ve yoğun bakımda olduğu bildirilirken, duruşmaya katılamayan sanığın, hastaneden taburcu edildikten sonra ifadesinin alınmasına karar verildi. Mahkemede, Pınar Zorlu'nun annesi Emine Zorlu, babası Ramazan Zorlu ve ablası Halime Levent'in yanı sıra olayın görgü tanıkları da dinlendi. Görgü tanıkları, Zorlu ve Üzer'in kavgasını duyduklarını, ardından Gürhan Üzer'in Zorlu'nun üzerine benzin dökerek ateşe verdiğini anlattı. Tanıklar, Pınar Zorlu'nun "İmdat, eski kocam beni darp ediyor" diye bağırdığını belirtti. Çevredeki vatandaşların yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştığı da ifade edildi.

PINAR ZORLU OLAY GÜNÜ BABASINI ARADI

Duruşma sırasında dinlenen Pınar Zorlu'nun babası Ramazan Zorlu, olay günü kızının kendisini arayarak Gürhan Üzer'i iş yerinin önünde gördüğünü söylediğini ve olay yerine ulaştığında kızının hastaneye kaldırıldığını öğrendiğini belirtti. Kızının kendisine, "Oğluma sahip çık" dediğini ve üzücü olay sonrası da oğlunu düşündüğünü aktardı. Ayrıca torununu okuldan almaya gittiğinde yaşananları fark ettiğini söyleyen Ramazan Zorlu, "Beni neden erken aldın" diyen torununa "Annenle baban her zaman ki gibi küçük bir tartışma yaşadı" dediği halde, torununun kendisine, "Dediğini yaptı mı?" diye sorduğunu anlattı. Çocuğun, babasının annesini daha önce yakmakla tehdit ettiğini bildiğini ve yaşananları tahmin ettiğini söyledi.

TORUNUNUN ANLATTIKLARI KAN DONDURDU

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Pınar Zorlu'nun babası Ramazan Zorlu, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Söylenecek bir şey yok. Bugün benim başıma gelen yarın başkalarının başına gelir. Madde bağımlılığı, sadakatsizlik, konuşacak başka bir şey kalmadı."
Ramazan Zorlu, kızının kendisine, "Oğluma sahip çık" demesinin ardından okula torununu almaya gittiğini söyleyerek, "Babam dediğini yaptı mı?" dedi, ne dedi dedim. Annesine "Seni de yakacağım, çocuğu da yakacağım, kendimi de yakacağım" dediğini anlattı. Pınar ile yanık odasında görüştüm, "Oğluma sahip çık" dedi. Hastanede Pınar doktora da "Çocuğum var biliyor musun" demiş doktor da "Biliyorum" demiş. Sağ olsun doktorlar da ellerinden geleni yaptı" ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

NE OLMUŞTU?
31 Aralık 2024 sabahı, Gürhan Üzer, Pınar Zorlu'nun işe gidiş saatini öğrenerek pusu kurdu. Zorlu iş yerine geldiğinde, motosikletiyle olay yerine gelen Üzer tartışma başlattı. Zorlu, KADES butonuna basarak yardım çağrısı yaptı, ancak bu saldırıyı engelleyemedi. Üzer, yanında getirdiği benzin bidonunu Zorlu'nun üzerine dökerek ateşe verdi. Ağır yaralanan Zorlu, 19 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Karabük’te korkunç cinayet: Kardeşi ve yengesini çocukların önünde katletti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kocaeli'de rehine krizi kanlı bitti! Olayın perde arkası ortaya çıktı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.