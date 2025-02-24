Eski eşi tarafından yakılarak öldürülmüştü! Pınar Zorlu'nun babasından kahreden sözler! Torununun anlattıkları kan dondurdu

Antalya'da eski eşi Gürhan Üzer tarafından vahşice katledilen Pınar Zorlu'nun ölümüne ilişkin dava görüldü. Benzin dökülerek yakılan ve 19 gün sonra hayatını kaybeden talihsiz kadının babası kahreden olayın detaylarını anlattı. Korkunç olayın yaşandığı gün okuldan torununu alan dede küçük çocuğun kendisine babasının "Seni de yakacağım, çocuğu da yakacağım, kendimi de yakacağım" dediğini anlattı. İşte kan donduran detaylar...

Korkunç olay 31 Aralık 2024 sabahı Antalya'da yaşandı. Gürhan Üzer, Pınar Zorlu'nun işe gidiş saatini öğrenerek talihsiz kadın iş yerine geldiğinde, motosikletiyle olay yerine gelerek kavga çıkardı. Kavganın büyümesiyle Üzer, yanında getirdiği benzin bidonunu Zorlu'nun üzerine dökerek ateşe verdi. Ağır yaralanan Zorlu, 19 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Eski eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan ve yaşam savaşı verdiği hastanede hayatını kaybeden Pınar Zorlu'nun vefatına ilişkin davanın ilk duruşması, Antalya Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

KATİL ESKİ EŞ ZEHİRLENME NEDENİYLE KATILAMADI

Sanık Gürhan Üzer'in, cezaevinde zehirlendiği ve yoğun bakımda olduğu bildirilirken, duruşmaya katılamayan sanığın, hastaneden taburcu edildikten sonra ifadesinin alınmasına karar verildi. Mahkemede, Pınar Zorlu'nun annesi Emine Zorlu, babası Ramazan Zorlu ve ablası Halime Levent'in yanı sıra olayın görgü tanıkları da dinlendi. Görgü tanıkları, Zorlu ve Üzer'in kavgasını duyduklarını, ardından Gürhan Üzer'in Zorlu'nun üzerine benzin dökerek ateşe verdiğini anlattı. Tanıklar, Pınar Zorlu'nun "İmdat, eski kocam beni darp ediyor" diye bağırdığını belirtti. Çevredeki vatandaşların yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştığı da ifade edildi.

PINAR ZORLU OLAY GÜNÜ BABASINI ARADI

Duruşma sırasında dinlenen Pınar Zorlu'nun babası Ramazan Zorlu, olay günü kızının kendisini arayarak Gürhan Üzer'i iş yerinin önünde gördüğünü söylediğini ve olay yerine ulaştığında kızının hastaneye kaldırıldığını öğrendiğini belirtti. Kızının kendisine, "Oğluma sahip çık" dediğini ve üzücü olay sonrası da oğlunu düşündüğünü aktardı. Ayrıca torununu okuldan almaya gittiğinde yaşananları fark ettiğini söyleyen Ramazan Zorlu, "Beni neden erken aldın" diyen torununa "Annenle baban her zaman ki gibi küçük bir tartışma yaşadı" dediği halde, torununun kendisine, "Dediğini yaptı mı?" diye sorduğunu anlattı. Çocuğun, babasının annesini daha önce yakmakla tehdit ettiğini bildiğini ve yaşananları tahmin ettiğini söyledi.

TORUNUNUN ANLATTIKLARI KAN DONDURDU

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Pınar Zorlu'nun babası Ramazan Zorlu, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Söylenecek bir şey yok. Bugün benim başıma gelen yarın başkalarının başına gelir. Madde bağımlılığı, sadakatsizlik, konuşacak başka bir şey kalmadı."

Ramazan Zorlu, kızının kendisine, "Oğluma sahip çık" demesinin ardından okula torununu almaya gittiğini söyleyerek, "Babam dediğini yaptı mı?" dedi, ne dedi dedim. Annesine "Seni de yakacağım, çocuğu da yakacağım, kendimi de yakacağım" dediğini anlattı. Pınar ile yanık odasında görüştüm, "Oğluma sahip çık" dedi. Hastanede Pınar doktora da "Çocuğum var biliyor musun" demiş doktor da "Biliyorum" demiş. Sağ olsun doktorlar da ellerinden geleni yaptı" ifadelerini kullandı.

