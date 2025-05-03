Sevgililerin tartışması cinayetle bitti! 17 yaşındaki kız tutuklandı

Korkunç olay Adana'da yaşandı. İki sevgili Mehmet Ayaz ve 17 yaşındaki kız arkadaşı N.C. göl kenarına gittikten sonra bir anda tartışmaya başladı. N.C.'nin ayrılmak istemesi üzerine Ayaz'ın genç kızı darbedip bıçakladığı öne sürüldü.

ARKADAŞINA MESAJ ATTI

Korku ve panikle bir kız arkadaşına "Mehmet beni dövüyor, kurtarın" şeklinde mesaj atan N.C.'nin yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen arkadaşının erkek kardeşi, iki sevgiliyi kanlar içinde buldu. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı halde bulunan N.C. ise hastaneye kaldırıldı.

'KENDİNİ BIÇAKLADI'

Yaklaşık 10 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilen genç kız, adliyeye sevk edildi. Burada savunma yapan N.C.'nin "Ben yapmadım, kendini bıçakladı" dediği öğrenildi. Ancak soruşturmayı yürüten savcılık, mevcut deliller doğrultusunda N.C.'yi ‘kasten öldürme' suçlamasıyla mahkemeye sevk etti. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan genç kız cezaevine gönderildi. Bıçağın Ayaz'ın yanında olması, mesaj kayıtları gibi birçok detay bulunan cinayetle ilgili adli tıp raporu ve kriminal incelemelerin sonucunun da beklendiği öğrenildi.