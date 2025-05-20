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 | Selahattin Demirel

Sevgilisini katledip hayatına son veren adamın mektubu ortaya çıktı: Polis abilerim bu olayları araştırsın

Adana'da sevgilisini vahşice öldürdükten sonra 12. kattan atlayarak hayatına son veren şahsın yazdığı mektup ortaya çıktı. Katil zanlısı mektubunda, "Beni cani katil olarak görmeyin, ben asla böyle birisi değilim" dedi. Mektupta ayrıca birtakım isimler veren şahıs, "Polis abilerim bu olayları araştırsın." ifadelerini kullandı.

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Sevgilisini katledip hayatına son veren adamın mektubu ortaya çıktı: Polis abilerim bu olayları araştırsın
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 21:16
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 21:16

19 Mayıs akşam saat 20.00 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir sitede iddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Engin Yüce (31), evde kız arkadaşı Şevval Çiftçi (23) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmada Yüce, mutfaktan aldığı bıçakla kız arkadaşını 10 bıçak darbesi ile öldürdü daha sonra 12. kattaki evden kendini atarak yaşamına son verdi. Engin Yüce'nin yazdığı 6 sayfalık mektup ortaya çıktı.

Sevgilisini katledip hayatına son veren adamın mektubu ortaya çıktı: Polis abilerim bu olayları araştırsın

"BENİ KATİL OLARAK GÖRMEYİN"

Engin Yüce yazdığı mektupta, "Bir gün böyle bir kayıt alacağımı ve bu yaşımda öleceğimi hiç düşünmezdim. Hayat çok ve çok garip özellikle benim için hep öyle oldu. Lütfen beni cani katil olarak görmeyin, ben asla böyle birisi değilim hiçbir zaman da olmadım. Beni yakından ve uzaktan tanıyan herkes bilir. İyi yürekli ve cana yakın bir insan olduğumu, ben hayatımda karınca incitmemiş bir insanım çöpünü yere atmayan ne insanlara ne çevreye ne de hayvanlara zarar vermiş birisiyim" dedi.

Sevgilisini katledip hayatına son veren adamın mektubu ortaya çıktı: Polis abilerim bu olayları araştırsın

"POLİS ABİLERİM BU OLAYLARI ARAŞTIRSIN"

Yüce, "Lütfen polis ağabeylerim tüm emniyet birimlerinden Allah rızası için tek istediğim bu olayların araştırılması ve ismini vereceğim tüm şahısların yakalanmasını istiyorum. Çünkü ben zaten bu olaylardan önce zar zor yaşıyordum. Artık beni hiç yaşanmaz hale getirdiler" diyerek kendisine komplo kurduğunu iddia ettiği kişilerin ismini yazdı.

Sevgilisini katledip hayatına son veren adamın mektubu ortaya çıktı: Polis abilerim bu olayları araştırsın

Engin Yüce mektubunda, "Ben katil değilim adli sicil kaydım bile yok. Benim her şeyimle oynadılar. Unutmaya çalıştım olmadı. Benim namusumla bile oynadılar" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#adana
#cinayet
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#aşk
#psikolojik sorunlar
#Engin Yüce
#Şevval Çiftçi
#Yaşam
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