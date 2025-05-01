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 | Selahattin Demirel

Sevgilisini öldüren güzellik uzmanından şaşırtan savunma: Kendi kendini bıçakladı

Bursa'da yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ertuğrul Karadaşlı'yı sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen güzellik uzmanı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İfadesinde suçlamaları reddeden şüpheli, Karadaşlı'nın kendi kendini bıçakladığını iddia etti.

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Sevgilisini öldüren güzellik uzmanından şaşırtan savunma: Kendi kendini bıçakladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 18:22
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 18:22

27 Nisan günü merkez Nilüfer ilçesinde yaşanan olayda 12 yıldır dini nikahlı eşiyle ayrı yaşayan Ertuğrul Karadaşlı, nikahlı eşi Y.O. ile konuşmak için bir araya geldi. İkili konuştuğu sırada iddiaya göre, S.İ, Karadaşlı'ya mesaj attı. Mesajı gören Karadaşlı'nın eşi Y.O., S.İ'yi arayarak buluşma ayarladı.

Olay yeri olan Üçevler Mahallesi Beşevler Sanayi Sitesi 15'inci Sokak üzerine gelen S.İ'yi gören Karadaşlı, arkadaşını arayarak Y.O.'yu olay yerinden götürmesini istedi. Y.O. olay yerine gelen kişi tarafından evine götürülürken, Karadaşlı ile S.İ arasında sözlü tartışma çıktı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

S.İ, saat 02.00 sıralarında iddiaya göre, Karadaşlı'yı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karadaşlı'ya yaptıkları ilk müdahale sonrası Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Karadaşlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"KENDİ KENDİNİ BIÇAKLADI" SAVUNMASI

Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan S.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten Öldürme' suçundan tutuklandı. Alınan ifadesinde cinayeti kabul etmeyen ve Ertuğrul Karadaşlı'nın kendi kendini bıçakladığını iddia eden S.İ, "Ertuğrul bana 12 yıllık eşinden ayrıldığını söylemişti. Akşam Y.O. beni aradı, durum üzerine biz de Ertuğrul ile konuşmak için buluştuk. Aramızda bir anda tartışma çıktı.

Aracıma yürürken Ertuğrul arkamdan bağırdı ve 'Bak ne yaptığını gördün mü' dedi. Göğsünü açtı, ben de kanı o zaman gördüm. Onu ben bıçaklamadım, Ertuğrul kendi kendini bıçakladı" dedi.
Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu, otopsi raporuyla belli olacak.

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