Sıcaktan bunalan genç yastığını alıp bankta uyudu

Eskişehir'de sıcaktan bunalan genç kız, şehrin en işlek caddesinde bulunan bir banka uzanıp uyudu. Görüntüler sosyal medyada dikkat çekti.

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları tavan yaptı. Temmuz ayının da gelmesiyle sıcaklıklar 40 dereceye kadar yükseldi. Nefes aldırmayan sıcaklardan bunalan bir genç kızın görüntüsü ise şoke etti.

BANKA UZANIP UYUDU

Sıcaklık derecelerin yükselmesiyle beraber bunalan insanlar serinlemenin, dinlenmenin farklı yöntemlerini deniyor. Bir genç, 2 Eylül caddesi üzerindeki tramvay durağı arkasında bulunan bankta kafasının altına yastığını koyup uyudu. Çevreden geçen vatandaşlar bu durumu hayretle karşılarken, banktan uzak noktalardan geçip uyuyan genci rahatsız etmemeye çalışması dikkati çekti.