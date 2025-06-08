Sıcaktan pişenler dikkat! Sabah bunu içenler gün boyu serin kalıyor

Yaz sıcaklarında hem serin kalmak hem de kilo vermek mümkün mü? Edremitli uzmanlara göre evet. Uzmanlar, sıcaktan bunalanlara bu yağı öneriyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinden uzmanlar, yaz sıcağından bunalanlara doğal bir çözüm sunuyor: zeytinyağı. Edremit Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Mücahit Kıvrak'a göre, kaliteli bir zeytinyağı insanlara serinlik hissi veren doğal bir destek olarak karşımıza çıkıyor.

TOKLUK HİSSİN DE SAĞLIYOR

Sabahları aç karnına 1 kaşık zeytinyağı tüketmenin tokluk hissi sağladığını da söyleyen Kıvrak, zeytinyağının enerji vererek üşengeçliği de ortadan kaldırdığını ifade etti.

Dr. Mücahit Kıvrak, yaz aylarında kilo vermek isteyen vatandaşlara zeytinyağı önerisinde bulundu. Dr. Kıvrak, zeytinyağının aslında iyi bir diyet ürünü olduğunu vurguladı ve ekledi:

"Sabahları aç karnına bir kaşık zeytinyağı tüketirlerse hem vücutlarını yağlamış olurlar hem de zeytinyağının vermiş olduğu tokluk hissiyle daha az yemek yerler. Ayrıca zeytinyağı yaz aylarında serinlik hissi de verir."

Zeytinyağının enerji verdiğini de belirten Kıvrak, "Zeytinyağı, yürüyüşe ve enerjiye katkı sağladığı için üşengeçliği ortadan kaldırır. Bu şekilde yaz aylarında hem serin kalmak hem de sağlıklı kilo vermek isteyenler için iyi bir destek sağlar" ifadelerini kullandı.