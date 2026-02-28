Sigara kaçakçısından pes dedirten savunma: Bardak sanıyordum

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Gerçekleştirilen operasyonda KOM ekipleri, tır sürücüsü A.K.’nin aracında yüklü miktarda kaçak sigara bulunduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takibe alınan tır, Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Mahallesi D400 karayolunda polis ekipleri tarafından durduruldu.

150 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ÇIKTI

Tırın dorsesinde yapılan aramada kutular tek tek açıldı. Kutuların içerisinden 150 bin paket kaçak sigara çıktı. Piyasaya sürülmek üzere kente getirildiği değerlendirilen sigaraların gümrüklenmiş değerinin 15 milyon TL olduğu belirtildi. KOM ekipleri, şüpheli A.K.’yi gözaltına aldı.

“BARDAK SANIYORDUM”

Tır sürücüsü emniyetteki sorgusunda A.K., "Kutuların içerisindeki bardak sanıyordum. Sizinle birlikte sigara olduğunu gördüm" dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.