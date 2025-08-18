Siirt'te kaldırım işgaline ceza: 2 iş yeri kapatıldı

Kaldırım işgali yaptığı tespit edilen Batı Mahallesi'ndeki çay salonu 3 gün, Tınaztepe Mahallesi'ndeki çay salonu ise 1 gün süreyle kapatıldı. Denetimlerde ayrıca 135 iş yerine uyarı verildi, 9 işletmeye toplam 12 bin 654 TL idari para cezası uygulandı. Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kamu düzeninin korunması ve vatandaşlarımızın güvenli yaya ulaşımının sağlanması amacıyla kaldırım işgallerine kesinlikle taviz verilmeyecektir. Olumsuzlukları ve kurallara uymayan işletmeleri 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirebileceği belirtildi" denildi.