Siirt’te silahlı kavga: Yaralılar var!

Siirt’te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, merkez Abdurrahman Kavak Caddesi’nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.