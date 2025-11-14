Meteoroloji uyardı: Toz fırtınası başlıyor, bu bölgeler dikkat!

Kategoriler
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yoğun toz taşınımına karşı uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada , bu akşam ve gece saatlerinde Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin'de toz taşınımı bekleniyor.
Vatandaşların hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.