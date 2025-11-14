Meteoroloji uyardı: Toz fırtınası başlıyor, bu bölgeler dikkat!

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yoğun toz taşınımına karşı uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada , bu akşam ve gece saatlerinde Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin'de toz taşınımı bekleniyor.

HAVA KALİTESİ DÜŞECEK

Vatandaşların hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.