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 | Yusuf Özgür Bülbül

Şile'de yangın paniği: Restoran alev alev yandı!

Şile'de gece saatlerinde bir restoranında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmayla müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, restoranda büyük maddi hasar meydana geldi…

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 05:25
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 05:25

İstanbul Şile'de gözlemeci olarak faaliyet gösteren bir restoranda yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın neticesinde işletmede büyük çapta maddi hasar oluşurken yangında can kaybı olmadığı öğrenildi.

KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Olay, saat 02.00 sıralarında Şile yolu Üvezli mevkiinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen nedenle gözlemeci olarak faaliyet gösteren restoranda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek büyük bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şile'de yangın paniği: Restoran alev alev yandı!

3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İtfaiye ekipleri yangını uzun çalışmalar sonucunda kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadığı öğrenilirken dumandan etkilenen 2 vatandaş ve bir itfaiye eri hafif hastaneye kaldırıldı. Yangının meydana geldiği restoranda büyük çaplı maddi hasar oluştu. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler yangın yerinden ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

“YANGIN EN ALTTA DÜKKANDAN BAŞLAMIŞ”

Olayla ilgili konuşan Fuat Aytemiz, "Allah'a şükür tek tesellimiz can kaybının olmaması. Allah razı olsun itfaiyemiz, jandarmamız hepsi buradalar. Gereği yapılıyor şu anda. Şu anda nedeni belli değil, bakıyorlar. Burası gözlemeci. Biz burada gözleme işi yapıyoruz. Yangın en altta dükkandan başlamış. Burada Erkan diye bir arkadaşımız var, gece burada kalıyorlar. O fark etmiş Allah'tan. Ben evdeydim, komşular aradı, geldik. Çok şükür bir şey yok şu anda, müdahale ediyorlar." dedi.

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