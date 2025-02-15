Şimdi de sahte dönerci skandalı! Çocuğu zehirlenen vatandaş ortaya çıkardı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bazı şahısların, yemek sipariş uygulamalarında sahte konumlarla restoran gibi görünerek, evde hazırladıkları yemekleri sattıkları ortaya çıktı. Bir müşterinin şikayeti üzerine fark edilen olayda, sağlıksız koşullarda üretilen gıdaların halk sağlığını tehdit ettiği belirtildi.

Kapaklı’da 25 yıldır dönercilik yapan Levent Aslan, işletmesi hakkında gelen bir şikâyetle durumdan haberdar oldu. Bir müşteri, çocuğunun Aslan’ın restoranından aldığı döner nedeniyle zehirlendiğini iddia etti. Ancak Aslan, böyle bir sipariş göndermediğini belirterek araştırma yapınca, yemek siparişi uygulamasında kendi dükkanının yanında başka bir dönerci isminin bulunduğunu fark etti.

ÇOCUĞUNUN ZEHİRLENDİĞİNİ SÖYLEYEN MÜŞTERİ ŞİKAYETİYLE ORTAYA ÇIKTI

Şikayetçi olan bir müşteri Levent Aslan'ı arayarak restoranından aldığı döner nedeniyle çocuğunun zehirlendiğini söyledi. Yaşanan olay sonrası Aslan, kendi işletmesinde böyle bir sipariş göndermediğini söyleyerek, yaşanan durumdan şüphelendi. Yemek siparişi uygulamasına giren Aslan, dükkanının hemen yanında bir döner dükkanı daha olduğunu görünce hayrete düştü.

Dükkanının bulunduğu cadde üzerinde başka dönerci bulunmadığını belediye ekiplerine bildiren Aslan, iş yeri ve ruhsatı olmadan satış yapan aynı isme sahip birçok mahallede bulunan dönerci olduğu belirtildi.

Sahte dönerciler ile ilgili tüm yetkililere şikayette bulunduğunu söyleyen Levent Aslan, "Kapaklı'da yaklaşık 25 yıldır dönercilik faaliyeti gösteriyorum. Son zamanlarda piyasanın verdiği zorluğa karşılık iş yeri olmayıp çeşitli sipariş uygulamalarında evlerinde siparişleri hazırlayıp gönderen kişiler olmaya başladı. Bu durumu Kapaklı Belediyesi'ne bildirdim. Dilekçelerimizi ve ekran görüntülerimizi belediyeye verdik. Bu aralar çok fazla şekilde Kapaklı'da böyle bir yayılma oldu" dedi.

EVİNDE DÖNER PİŞİRİP SATIYOR

Bu duruma yetkililerin çözüm bulması gerektiğini vurgulayan Aslan, "Biz yapılması gerekilen şeylerin en kısa sürede yapılmasını istiyoruz. İstanbul'da da aynı durum olduğu zaman 24 saat içerisinde iş yeri mühürleniyordu. Burada iş yerinin ruhsatı yok. İşletmesi var, kendisini aradığımız zaman evinde tenceresinde döneri yapıyor buradan da müşterilere teslimatını yapıyor. Bu durumla ilgili çok fazla şikayet geliyor ama bizimle alakası olmadığı için biz sadece vatandaşları uyarmaya çalışıyoruz. Bunu yapan kişiler döner ve ayranı kampanyalı deyip 50 liraya satıyor. Bunun maliyetini bilen insanlar zaten lavaşın adet fiyatının 15 lira olduğunu bilir. Maliyet altında üretim yapıyor. Halkımızda bu konuda bilinçsiz olduğu için bilmeden buradan sipariş veriyor. Herhangi bir olumsuz durum olduğunda da vatandaşımız karşısında muhatap bulamıyor. Artık şu Kapaklı'da gıda sektörüne bir el atalım, denetim yapalım" ifadelerini kullandı.