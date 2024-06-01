Simitçiden güldüren yazı: Gören bir daha bakıyor

01 Haziran 2024 11:49 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 12:17

Hatay’ın Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi’nde yaşayan evli ve 5 çocuk babası 56 yaşındaki İsa Subaşı, 34 yıldır İstiklal Caddesi’nde simit satıyor. Depremin yıkımına rağmen memleketini terk etmeyen Subaşı’nın ünü sattığı simidin lezzetinden ziyade aracının üzerine yazdırdığı ‘Allah ölülerine kavuştursun simitçisi’ ismiyle tanınıyor.

Caddeden her geçenin bir daha baktığı simit tezgahı, vatandaşların ilgisini çekiyor. Subaşı, bölge halkı tarafından ‘1 simit alana Allah ölülerine kavuştursun, 4 simit alana ise Allah korusun’ söylemiyle tanınıyor. Subaşı, esprili ve eğlenceli söylemleriyle afetzede müşterilerine bir nebzede olsa moral oluyor.

"DAHA FAZLA VER DİYORLAR'

‘Allah ölülerine kavuştursun’ isminin vatandaşlar tarafından benimsendiğini dile getiren İsa Subaşı, “Herkes bu sözü benimsedi. Hiç kimse itiraz etmedi. Benimde ve müşterilerimin de hoşuna gitti. İsimi tutturduk böyle devam ediyor.

Bu isimle 15 yıldır simit satıyorum. Depremden öncede seyyar camekan olarak aynı yerde satış yaptım. Sabah 6’dan öğlen 2’ye kadar buradayım. O kelimeyi söylemeden almıyorlar. Bir tane simit istediği zaman onu bekletiyorum, 3 veya 4 tane isteyenlere öncelik veriyorum.

Allah ölülerine kavuştursun deyince daha fazla ver diyorlar. Bir tane alanlara Allah ölülerine kavuştursun. 4 tane alanlara Allah korusun diyorum” dedi.

İLGİ VE RAĞBET GÖRÜYOR

Sabahları simitçi Subaşı’nın şakalarına karşılık vererek güne güzel başladığını söyleyen Mehmet Aslanoğlu, “Uzun zamandır burada tanınmış bir kişi kendisi olur.

Simitçi abimiz; ufak esprileriyle ve mizacıyla insanları burada güldürüp aynı zamanda alışveriş yaparken eğlendiren kişidir. O yüzden baya bir ilgi ve rağbet görüyor.

Sabahları kendisinin şakalarına karşılık vererek güne güzel başlıyoruz. Bir tane simit alanlar için Allah ölülerine kavuştursun diye söyler. Güzel bir şey, kötü bir şey düşünmemek gerekiyor” şeklinde konuştu.